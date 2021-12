Luftfilter für Schulen und Kigas

Tuttlinger Schulen und Kindergärten sind jetzt mit Raumluftfiltern ausgestattet. Die Geräte wurden in all den Räumen installiert, die sich schlecht lüften lassen, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung..

53 Geräte hat die Stadt Tuttlingen angeschafft. 30 davon wurden an Schulen geliefert, weitere 23 an Kindergärten. Aufgestellt werden sie in Räumen, in denen eine herkömmliche Lüftung nicht möglich ist.

Für alle anderen Räume empfehlen Experten nach wie vor regelmäßiges Stoßlüften als ideales Mittel, um die Aerosole zu reduzieren. Dieses könne auch durch die Geräte nicht ersetzt werden.

Die Geräte kosten insgesamt 155 000 Euro, vom Land erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von rund 78 000 Euro.