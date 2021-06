Luca Moosmann kehrt als Siebter von Kadetten-EM zurück

Die Premiere auf internationaler Bühne hat Luca Moosmann vom Ringer-Oberligisten AV Sulgen glänzend bestanden. Er kehrte von den Kadetten-Europameisterschaften aus Bukarest mit einem guten siebten Rang zurück.

Dabei hätte es für den 17-jährigen Griechisch-Römisch-Spezialisten ohne Verletzung noch deutlich weiter nach vorne in Medaillennähe gehen können. Mit der Auslosung in der mit 20 Teilnehmern stark besetzten 55 kg-Klasse konnte der Sulgener durchaus zufrieden sein, auch wenn er in Runde zwei im Achtelfinale gleich auf den späteren starken Kadetten-Europameister und Vorjahres-Vizeweltmeister Farid Bakhishli aus Aserbaidschan traf. Moosmann gelang überraschend die erste Wertung, ehe Bakhishli mächtig aufdrehte und mit einem 11:1-Punktsieg seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Überzeugend war davor Moosmanns Auftakt in der Qualifikation, in dem er den Schweizer Mathias Martinetti sicher beherrschte und mit 8:0-Punkten vorzeitig aus dem Rennen warf.

Da erwartungsgemäß der Aserbaidschaner das Finale erreichte, konnte der Sulgener gemäß dem internationalen Reglement über die Hoffnungsrunde wieder ins Turniergeschehen eingreifen. Hier hatte er es mit dem Esten Juhan Kristjuhan zu tun. Allerdings behinderte Moosmann eine Daumenverletzung deutlich in seinem Aktionsradius. Dies wusste der Este zu nutzen und ging als Sieger von der Matte.

Für Luca Moosmann stand im Endergebnis ein respektabler siebter Rang, mit dem er unter den gegebenen Umständen zufrieden war. Viel Lob für seine gezeigte Leistung erhielt der Sulgener von Nachwuchs-Bundestrainer Maik Bullmann, der ihm in verletzungsfreiem Zustand gar die Bronzemedaille zugetraut hätte.

Als nächste sportliche Herausforderung stehen für Moosmann die Deutschen Meisterschaften der A-Jugend im Terminkalender. Diese finden vom 27. bis 29. August in Warnemünde in Mecklenburg-Vorpommern statt. Auch danach wird es für ihn nur eine kurze Verschnaufpause geben können, da zu diesem Zeitpunkt die Vorbereitungen für die am 9. Oktober beginnende Mannschaftsrunde in vollem Gange sind. Auf die Qualitäten Moosmanns setzt AVS-Trainer Semih Bosyan große Hoffnungen. Er soll in der Oberliga Württemberg die 57 kg-Klasse aufmischen und möglichst viele Siege einfahren.