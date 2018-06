Lotto-Gewinn geht in Tuttlinger Nachbargemeinde

Tolle Nachricht für einen Tipper aus der Nähe von Tuttlingen: Der Glückspilz erzielte bei der Geolotterie Logeo am Montag den Hauptgewinn von 100 000 Euro. Mitspieler im Umkreis von 41 Kilometern freut es, teilt die Lotto-Gesellschaft Baden-Württemberg mit.

Der Gewinner der 100 000 Euro wohnt in einer Nachbargemeinde von Tuttlingen. Er gab seinen Tipp im Internet unter lotto-bw.de ab. Damit ist er der Lottogesellschaft bekannt und bekommt das Geld automatisch überwiesen. Doch nicht nur der Hauptgewinner hat Grund zur Freude: Neben ihm erzielten die geografisch am nächsten liegenden Mitspieler abgestuft ebenfalls Gewinne. Bei der Ziehung am Montag (4. Juni) fielen 1336 Treffer in einem Umkreis von 41 Kilometern an. Dafür gibt es Gewinne zwischen fünf und 5000 Euro.

Erst Anfang Mai hatte es in der Nähe von Tuttlingen einen Lotto-Sechser gegeben, der eine Tipperin um 308 000 Euro reicher machte.

Zusätzlich zu den 100.000 Euro darf der Logeo-Hauptgewinner mit 5000 Euro Gutes in seinem Umfeld tun. Diese Summe spendet Lotto zur Förderung des Gemeinwohls. Die begünstigte Einrichtung darf frei gewählt werden. Voraussetzung ist lediglich, dass es sich um eine gemeinnützige Einrichtung in der Region handelt. Die zugehörigen Informationen gehen dem Hauptgewinner in den nächsten Tagen per Post zu.

Das Spielprinzip von Logeo unterscheidet sich von den klassischen Zahlenlotterien. An Logeo nimmt man mit den Geodaten des Wohnorts teil. Der Hauptgewinner von 100 000 Euro wird jede Woche nach dem Tombola-Prinzip ermittelt. Neben ihm erzielen die Mitspieler aus der Nachbarschaft abgestuft ebenfalls Gewinne. Der Spieleinsatz liegt bei fünf Euro pro Tipp. Logeo kann mit Kundenkarte in den Lotto-Annahmestellen im Land, im Internet unter lotto-bw.de und über die App von Lotto Baden-Württemberg gespielt werden. Die Lotterie wird noch bis 30. Juli 2018 angeboten. (pm)