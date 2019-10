Lotto: Digitale Tippgemeinschaft gewinnt 2,3 Millionen Euro

82 Lottospieler aus dem Südwesten haben über 2,3 Millionen Euro gewonnen. Die Tippgemeinschaft hatte am Mittwoch gemeinsam mit einem weiteren Gewinner aus Sachsen sechs Richtige, wie Lotto Baden-Württemberg am Donnerstag mitteilte. Die Tipper kannten sich nicht, sondern kauften sich im Internet in ein Lottospiel ein - für vier Euro je Anteil.

Getippt hatten die Spieler auf die sechs Gewinnzahlen 1, 7, 16, 19, 26 und 31. Bei der Superzahl 5 lagen sie falsch. Den Angaben zufolge können sich 8 der 82 Spieler auf einen Gewinn von über 100 000 Euro freuen. Sie kommen aus Baden-Baden, Ludwigsburg, Metzingen, Wertheim, Tuttlingen, Weingarten, aus dem Bodenseekreis und dem Kinzigtal im Ortenaukreis.