Lore Frey ist 80 Jahre im Dienst des DRK

Lore Frey feiert ein nicht alltägliches Jubiläum: Die 97-Jährige ist seit 80 Jahren Mitglied beim Deutschen Roten Kreuz (DRK). In Tuttlingen war sie sie zehn Jahre lang Kreissozialleiterin.

In dieser Funktion hat sie 1975 unter dem Motto „Bewegung bis ins Alter“ die Seniorengymnastikgruppen gegründet und aufgebaut. Ein Projekt, das immer weiter gewachsen ist: Vor der Corona-Pandemie haben 420 Senioren in 35 Gruppen im Kreisverband Tuttlingen Sport gemacht. Frey hat in ihrer Zeit dort auch Kuren für Senioren geleitet und Seniorenfreizeiten organisiert.

Schon als 17-Jährige trat Frey als Schwesternhelferin im Jahr 1941 ins Rote Kreuz ein und war bis zum Ende des Krieges in einem Lazarett eingesetzt. Vor ihrer Zeit in Tuttlingen hat sie sich in Ravensburg und Wangen um die Betreuung von Spätaussiedlern gekümmert und war Pflegegruppenleiterin. Heute lebt Lore Frey in einem Seniorenheim in Ulm.