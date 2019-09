Lokalkampf SG Liptingen/Emmingen gegen FC SWN

Im Fokus bei den Spielen der südbadischen Fußballvereine aus dem Kreis Tuttlingen steht am Sonntag das Derby der Kreisliga A, Staffel 2, Badischer Schwarzwald zwischen dem Tabellenführer FV Möhringen und dem SV TuS Immendingen. Der einzige Bezirksliga-Vertreter aus dem Kreis, der SV Geisingen, spielt im Kellerduell in Bräunlingen um Punkte. Ein weiteres Kreis-Derby wird zeitgleich in Liptingen angepfiffen, wenn der FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen zu Gast ist.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Bräunlingen – SV Geisingen (Sonntag, 15 Uhr). Der FC Bräunlingen um Torjäger Dominik Emminger (sechs Tore) stünde bei einer weiteren Niederlage mit dem Rücken zur Wand. Bislang reichte es nur zu einem Punkt. Der SV Gesingen konnte nach dem 2:0 über die DJK Donaueschingen II, bis dahin Erster, etwas aufatmen, steht aber dennoch auf einem Abstiegsplatz (14, vier Punkte). Ein Unentschieden würde aktuell beiden Mannschaften wenig weiterhelfen.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FV Möhringen – SV TuS Immendingen (Sonntag, 15 Uhr, siehe Spiel des Tages auf der nachfolgenden Sportseite).

SV Saig – SG Kirchen-Hausen (Sonntag, 15.15 Uhr). Aufsteiger SV Saig reiht sich nach drei Niederlagen und zwei Unentschieden auf Platz zwölf der Tabelle ein. Weder defensiv noch offensiv überzeugte man bislang. Die SG Kirchen-Hausen ist noch ungeschlagen und reist in der Favoritenrolle an. Bei Immendinger Schützenhilfe winkt sogar Platz eins.

Kreisliga A 2 Bodensee

SG Stahringen/Espasingen – Hattinger SV (Sonntag, 15 Uhr, in Stahringen). Es wird sich zeigen, wie sich die SG Stahringen/Espasingen von der Pleite beim Tabellenführer in Orsingen-Nenzingen (1:6) erholt hat. Die jüngste Form spricht eher für die seit drei Spielen ungeschlagenen Gäste. Der Sieger dieser Partie darf den Blick nach oben richten.

SV Aach-Eigeltingen – SG B.A.T./Kreenheinstetten-Leibert. (in Aach). Trotz des unerwarteten 1:1 beim Schlusslicht SG Heudorf/Honstetten blickt die SG B.A.T./K.-L. auf einen erfolgreichen Start zurück (10 Punkte). Der sonntägliche Gegner Aach-Eigeltingen ist nicht leicht einzuordnen, gehörte in der Vergangenheit aber meist zu den Teams im vorderen Tabellenbereich.

SG Liptingen/Emmingen – FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen (in Liptingen). In diesem Kreis-Derby stehen sich zwei Teams gegenüber, die sich aus der Liga gut kennen. Beide erwischten einen mäßigen Start. Die SG ist mit einem Punkt Vorletzter und kann nur mit einem Heimsieg zum FC aufschließen (vier Punkte). In der Vorsaison feierte die SG L/E zwei knappe 1:0-Erfolge. Eine Wiederholung dieses Ergebnisses wäre wichtig.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

SG Aulfingen/Leipferdingen – TuS Blumberg (Sonntag, 15 Uhr). Im Spitzenspiel der Liga empfängt der Dritte den Ersten. Der TuS Blumberg hat ein Spiel mehr ausgetragen. Wer wird den guten Saisonstart ausbauen können?

SG Döggingen/Hausen vor Wald – FC Gutmadingen II. Die Landesliga-Reserve aus Gutmadingen ist beim Vierten zu Gast. Vorletzte Saison traf man zuletzt aufeinander.

Kreisliga B 6 Bad. Schwarzwald

SV Saig II – SG Kirchen-Hausen II (Sonntag, 13 Uhr). Ein Unentschieden zwischen den beiden zweiten Mannschaften scheint realistisch.

FV Möhringen II – SV TuS Immendingen II (13.15 Uhr). Auch die FVM-Zweite hat noch eine weiße Weste. Im Derby möchten die Gäste, Tabellensechster, daran etwas ändern.