Lokalderby SG Kirchen-Hausen gegen SV Immendingen

Ende der Vorrunde, Start in die Rückrunde und Nachholspiele: Einige der südbadischen Fußballvereine aus dem Kreis Tuttlingen tragen erst an diesem Wochenende ihre letzten Spiele in diesem Kalenderjahr aus. Für den SV Geisingen (Bezirksliga Bad. Schwarzwald) steht das schwere Auswärtsspiel beim FC Königsfeld auf dem Plan, für vier A-Ligisten stehen Nachholspiele an. Ein besonderer Blick gilt dem Kreis-Derby zwischen der SG Kirchen-Hausen und dem SV TuS Immendingen (Bad. Schwarzwald). Ausgenommen von der SG Liptingen/Emmingen, deren Reserve ungeschlagen Spitzenreiter ist und am letzten Spieltag pausieren darf, ist bei jedem Verein auch die zweite Mannschaft im Einsatz.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Königsfeld – SV Geisingen (So., 14.30 Uhr; 6:0). In der Bezirksliga Badischer Schwarzwald steht der erste Rückrundenspieltag noch in diesem Kalenderjahr an. Für den SVG bedeutet das ein Auswärtsspiel in Königsfeld. Der langjährige Bezirksligist ist Tabellenzweiter und fügte dem Gegner zum Saisonauftakt ein bittere 0:6-Niederlage zu. Die Königsfelder stellen mit 42 Treffern den torgefährlichsten Angriff. Der SV Geisingen steigerte sich im Verlauf der Hinrunde. Beim Team von Trainer Stefan Pröhl muss vieles stimmen, will man beim FCK punkten.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SG Kirchen-Hausen – SV TuS Immendingen (Sonntag, 14.30 Uhr). Das Kreis-Derby ist ein Nachholspiel vom 13. Spieltag. Die SG-Trainer Berkay Cakici und Ewald Stihl wollen mit ihrem Team nach dem überraschenden 3:4 in Eisenbach wieder eine bessere Leistung abrufen und mit einem Heimsieg nur zwei Punkte hinter Tabellenführer FV Möhringen überwintern. SVI-Trainer Peter Tumler trifft mit dem aktuellen Tabellensechsten erstmals auf seinen Ex-Verein. Die Gastgeber sind daheim in dieser Saison noch ungeschlagen. Der SV Immendingen konnte bisher auswärts erst drei Punkten einfahren.

Kreisliga A 2 Bodensee

Hattinger SV – SG Tengen-Watterdingen (Sonntag, 14.30 Uhr). Mit einem Heimsieg in der verlegten Begegnung vom neunten Spieltag gegen die SG Tengen-Watterdingen würde der Abstand des Hattinger SV zur Aufstiegsrelegation acht Punkte betragen. Ob sich Orsingen-Nenzingen diesen Vorsprung in der Rückrunde noch nehmen lässt, ist fraglich. Gegen den Tabellenneunten geht der HSV favorisiert ins Spiel.

SG Liptingen/Emmingen – SC Gottmadingen/Bietingen II. Vor zwei Wochen musste das Spiel wegen den Witterungsbedingungen abgebrochen werden. Vor dem zweiten Anlauf haben beide Mannschaften am vergangenen Wochenende mit 1:4 gegen Gegner aus der vorderen Tabellenhälfte verloren. Im Tabellenkeller stehen beide mit 13 Zählern da. Ein Unentschieden würde weder der Spielgemeinschaft noch der SC-Zweiten wirklich weiterhelfen.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

FC Königsfeld II – SV Geisingen II (Sonntag, 12.45 Uhr; 1:0). Auch bei den zweiten Mannschaften hatte der FCK in der Hinrunde die Nase vorn. Vor dem Rückspiel liegen beide punktgleich im Mittelfeld. Die Form des Geisinger Reserve ist gut.

Kreisliga B 6 Bad. Schwarzwald

SG Kirchen-Hausen II – SV TuS Immendingen II (Sonntag, 12.45 Uhr). Bei den Reserveteams steht die SVI-Zweite im Klassement besser da. Aus den vergangenen acht Saisonspielen holten die Gäste sieben Siege und eine Punkteteilung.

Kreisliga C 2 Bodensee

Hattinger SV II – SV Riedheim II (Samstag, 14.30 Uhr). Der Vierte empfängt den Dritten. Wer das Spiel gewinnt, sichert sich für die Rückrunde wichtige Zähler im Kampf um die vorderen Plätze.