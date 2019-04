Lokal einkaufen: Christof Manz startet Kampagne

Rund zehn Millionen Euro gibt die Stadt Tuttlingen für die neue Fußgängerzone aus. Die Händler haben während der Bauzeit Einschränkungen hinnehmen müssen. Das vergangene Weihnachtsgeschäft sei schlecht gewesen, sagt Buchhändler Christof Manz. Der Onlinehandel stelle die niedergelassenen Geschäfte vor große Probleme. „Was aber, wenn die Kunden auch nach der Einweihung der Fußgängerzone weg bleiben?“, fragt Manz. Mit der Initiative „Buy local“ – Kauf lokal ein – will er einem weiteren Ausbluten der Innenstadt gegensteuern. Ein Impulsvortrag mit Denis Glader, Geschäftsführer von „Buy local“ Deutschland, stellt den Auftakt der Kampagne dar.

„,Buy local’ ist eine Aufforderung an Kunden, die bereit sind, bei steuerzahlenden Händlern gegen Internetkonkurrenz bewusst einzukaufen.“ So fasst Manz den Inhalt seines Vorstoßes zusammen. „Kaufkraft binden – Zukunft sichern.“ Der Buchhändler ist seit 42 Jahren im Geschäft. Sein Überleben habe er vor allem einem zu verdanken: einer engen Kundenbindung. Er denkt aber an die Innenstadt im Gesamten, wenn er sagt: „Der Ist-Zustand ist nicht berauschend. Das wird auf Dauer über den Tag hinweg nicht mehr reichen.“

Zum Vortrag mit Denis Glader sind alle Händler eingeladen, auch diejenigen, die nicht dem Gewerbe- und Handelsverein ProTut angehören. Manz, selbst ProTut-Mitglied, erhofft sich davon, dass Tuttlingen zu einem Pilotprojekt werden könnte. Glader wird in seinem Vortrag konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Auch Norman Heinz, Media-Berater bei Schwäbisch Media, steht an diesem Abend als Ansprechpartner für den Bereich Marketing und Digitale Kommunikation bereit. „Viele Geschäftsleute haben noch nicht einmal einen eigenen Online-Auftritt“, sagt Manz – geschweige denn einen eigenen Online-Vertrieb.

Die Geschäfte, die sich zur Initiative „Buy local“ bekennen, bekommen neben einem Schriftzug für das Schaufenster auch den klaren Auftrag, die Kunden anzusprechen und in die Pflicht zu nehmen. Manz: „Diese Botschaft geht an den Konsumenten: Entscheiden kann man sich immer selbst.“ Damit meint er das Kaufverhalten jedes Einzelnen. Nehme ich das Angebot in meiner Stadt wahr? Bestelle ich per Mausklick von zu Hause aus? Oder fahre ich am Wochenende in die großen Einkaufsstädte in der Umgebung? Zumindest im letzten Punkt habe Tuttlingen bereits Erfolge erzielt, dank des monatlichen Kindertreffs am späten Samstagmorgen. „100 bis 200 Familien sind da dabei, das ist der Wahnsinn“, sagt Manz.

„Stunde ist gekommen“

Dennoch wundert er sich, dass das Gros der Händler den jetzigen Zustand einfach so hinnehme. „Spätestens jetzt ist die Stunde gekommen, in der man aufwachen müsste.“ Einkaufen sei nicht nur Warenbeschaffung, sondern ein Ausdruck von Identifikation mit dem Ort, an dem man lebe, wohne und arbeite.

ProTut unterstützt die „Buy local“-Initiative, wie Bettina Fillinger vom Vorstand sagt. „Wir finden das auch gut und informieren unsere Mitglieder.“ Auch das Citymanagement, seit Anfang April mit Fabienne Lübcke besetzt, sei mit im Boot.

„Ich bin sehr froh, dass wir in Tuttlingen aktive Leute haben, die sich dieses Themas annehmen. Denn ohne gezielte Aktionen, die die Vorzüge des stationären Handels unterstreichen, werden die Überlebenschancen für klassische Geschäfte immer geringer“, kommentierte Oberbürgermeister Michael Beck die Aktion. Es müsse eine Trendwende eingeläutet werden – und das gehe nur, wenn der Einkauf vor Ort wieder als Teil eines modernen Lifestyles wahrgenommen werde. „Als Stadtverwaltung stellen wir uns selbst die Aufgabe, für Lebensqualität und eine positive Atmosphäre in der Stadt zu sorgen“, so Beck. „Verklebte Schaufenster und zugenagelte Ladenfassaden tragen dazu nicht bei. Also ist es in unserem ureigenen Interesse, den Handel und die Gastronomie in der Stadt zu unterstützen – natürlich zusammen mit den Akteuren selber und Vereinigungen wie ProTut.“

Ute Sterz, Mitarbeiterin in Stiefels Buchladen sowie im Stadtmarketing der Tuttlinger Verwaltung, findet, dass Tuttlingen viele tolle Händler hat, die etwas zu bieten haben. Ihr Tipp: „Nicht nur die Hauptachse im Blick haben.“ Gerade in den Seitenstraßen und in der zweiten Reihe könnten Kunden viel entdecken.