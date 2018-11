Lobbyverband gründet sich in Tuttlingen

Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) hat eine Kreisgruppe für den Landkreis Tuttlingen gegründet. Dazu sucht Klaus Zeiler aus Moos, der auch die Gründung des Kreisverbands Konstanz betreut, jetzt Mitstreiter.

„Ich bin seit Mitte September dran“, sagt Zeiler im Gespräch mit unserer Zeitung. Die ersten Mitglieder habe er für den Lobbyverband bereits gefunden. Die Zielgruppe für den BVMW sind Unternehmer aus dem produzierenden Gewerbe, aber auch Dienstleister. Der Verband, der nach eigenen Angaben das größte unabhängige Unternehmernetzwerk in Deutschland ist, unterhält laut Zeiler pro Jahr deutschlandweit eine Million Kontakte zu den Unternehmen.

Verband versteht sich parteiübergreifend

Dabei versteht es sich als parteiübergreifend. So sitzen im politischen Beirat des BVMW Vertreter von allen im Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der AfD. Namhafte Vertreter sind etwa Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU), der ehemalige FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzende und Bundesvorsitzende der Liberalen, Wolfgang Gerhardt, aber auch der langjährige Bundestagsfraktionsvorsitzende der Linken, Gregor Gysi.

Der BVMW hatte sich zum Ziel gesetzt, die in Deutschland vorhandenen weißen Flecken in seiner Organisationsstruktur zu tilgen. Damit rückte auch die Gründung eines Verbands für Tuttlingen in den Fokus. Mit seinen Kollegen in Schramberg und Hechingen erarbeitet Zeiler, der seit zwölf Jahren BVMW-Mitglied ist, derzeit ein Programm für das kommende Jahr. Denn ein Thema, das bei dem Lobbyverband großgeschrieben wird, seien die Veranstaltungen, die auf die Kreisverbände zugeschnitten werden.

„Alle drei bis vier Wochen wollen wir eine solche Veranstaltung haben“, sagt Zeiler. So sei etwa schon eine Bodensee-Rundfahrt eingeplant. Das Ziel der Veranstaltungen sei es, „die Unternehmer weiterzubringen“. So befasst sich der BVMW etwa mit dem Thema Digitalisierung und der sich dadurch immer stärker verändernden Arbeitswelt.

Wichtige Themen sind etwa Breitbandausbau und Mobilität

Den Gegensatz zu anderen Verbänden sieht Zeiler in der „persönlichen Betreuung durch den regionalen Kreisverband“. Ein großes Thema, das immer wieder aufschlage, sei das Auslandsgeschäft von Unternehmen. Der BVMW könne dank der vielen Mitglieder Informationen vermitteln, zudem stünden 40 Auslandsstandorte für Fragen zu den verschiedenen Ländern zur Verfügung. Themen, die den Verband derzeit umtreiben, sind laut Zeiler etwa der Breitbandausbau, die Mobilität, die Energiekosten oder der Bürokratieabbau.