Live-Talk zur Bundestagswahl – haben Sie Fragen?

Brennt Ihnen eine Frage an die Politik unter den Nägeln? Dann schreiben Sie uns:

Wer sind die Kandidaten für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen? Wofür stehen sie? Und wer vertritt meine Positionen am ehesten? Um Ihnen bei der Wahl-Entscheidung zu helfen, haben Gränzbote, Heuberger Bote und Trossinger Zeitung sechs Kandidatinnen und Kandidaten zu einer Diskussionsrunde eingeladen. Sie können live dabei sein: An dieser Stelle wird der Talk am Donnerstag, ab 19 Uhr, live übertragen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Den Fragen der Redaktion und unserer Leserinnen und Leser stellen sich: Maria-Lena Weiss (CDU), Mirko Witkowski (SPD), Joachim Bloch (AfD), Annette Reif (Grüne), Andreas Anton (FDP), Aynur Karlikli (Linke).