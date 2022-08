Lisa Schmid und Elea Börsig fahren aufs Podest

Große Erfolge haben die deutschen Alpin-Inliner beim Xamascada im spanischen Villabino (Valle de Laciana) gefeiert. In Spanien wurden die Europameisterschaften und das fünfte Weltcuprennen der Saison ausgetragen.

Zum Auftakt stand die EM im Team-Slalom an: Je vier nominierte Sportler aus sieben Nationen gingen an den Start. Das deutsche Team in der Besetzung Elea Börsig, Mona Heller, Jörg Bertsch und Noah Sing dominierten den Wettkampf und holte sich die Goldmedaille vor Spanien und Polen.

Für den Weltcup hatten 65 Frauen und 67 Männer aus zehn Nationen gemeldet. Bei den Frauen waren die Podestplätze wieder fest in der Hand der deutschen Bundeskaderathletinnen. Manuela Schmohl holte sich mit sechs Hundertstelsekunden Vorsprung Platz eins, gefolgt von Mona Heller und der Tuttlingerin Elea Börsig. Lisa Schmid (ebf. TG Tuttlingen) folgte mit nur einer Hundertstel Rückstand als Vierte. Weitere Deutsche unter den besten zehn: Sinah Rogel, Vanessa Rogel, Claudia Wittmann (sechs bis acht) und Nikola Yousefian (10.).

Bei den Männern holte sich - unter dem tosenden Beifall der spanischen Zuschauer - Sergio Mendez Perez seinen ersten Weltcupsieg. Maximilian Schödlbauer (Deutschland) wurde zum ersteb Mal in seiner Karriere Zweiter und hatte sieben Hunderstel Rückstand, der Pole Michal Strylski wurde Dritter. Weitere Deutsche unter den besten Zehn: Moritz Schreiber (5.), Francis Stimpfle (7.) und Patrick Stimpfle (10.).

Bei der EM im Parallelslalom wurden nach der Qualifikation die Paarungen für die K.o.-Läufe gelost. Die spektakulären Zweikämpfe boten spannende Rennen. Besonders die Finalläufe der besten vier in der Nacht waren stimmungsvoll, wurden mit Feuerfontänen am Start vom Veranstalter zelebriert. In der Kategorie „Frauen senior“ duellierten sich im Finale die beiden Deutschen Mona Heller und Manuela Schmohl, mit dem besseren Ende für Heller. Das kleine Finale entschied Sinah Rogel gegen Elea Börsig für sich. Lisa Schmid (5.), Claudia Wittmann und Kesela Lenka waren im Viertelfinale ausgeschieden. Bei den Männern siegte überraschend der Pole Michal Styrylski, vor Noah Sing. Im kleinen Finale siegte Jörg Bertsch gegen Maximilian Schödlbauer gegenüber. Maximilian Löw war im Viertelfinale ausgeschieden.

Am Schlusstag wurde die EM im Slalom ausgefahren. Die Deutschen dominierten den mit 34 Toren im ersten und 38 Toren im zweiten Durchgang ausgeflaggten, 270 Meter langen Lauf. Mit Bestzeit im ersten Durchgang setzte sich Lisa Schmid an die Spitze, musste aber die Führung nach zwei Durchgängen abgeben. Manuela Schmohl machte im zweiten Durchgang zwei Plätze gut und sprang von drei auf eins, vor Mona Heller (2.) und Lisa Schmid (3.). Elea Börsig belegte Rang vier. Bei den Herren beweies Luca Gökeler erneut seine Topform und siegte vor Noah Sing (2.) und Maximilian Schödlbauer (3.). Jörg Bertsch fiel nach starkem ersten Durchgang im zweiten Lauf auf Platz vier zurück.