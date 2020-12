Lions-Club spendet FFP-2-Masken

4000 FFP-2-Atemschutzmasken stellt der Tuttlinger Lions-Club für soziale Einrichtungen zur Verfügung. Einen Teil davon verteilt die Stadt laut einer Pressemitteilung an Alten- und Pflegeheime.

Vor allem dem Schutz von Risikogruppen dient die Aktion. Schließlich schützen die FFP-2-Masken ihre Trägerinnen und Träger deutlich besser als die üblichen Einweg- oder Alltagsmasken aus Papier oder Stoff.

Am Montag übergab Lions-Sekretär Harald Stallforth 700 Masken an Oberbürgermeister Michael Beck. Sie werden jetzt von der Stadtverwaltung an die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenzentrums St. Anna, des Bürgerheimes, des Seniorenzentrums Pfauenhofs und des Seniorenstifts Möhringen weitergegeben. Andere Heime wurden schon von Lions direkt beliefert. Außerdem versorgte der Club Einrichtungen wie die Awo-Wärmestube und die Tafelläden in Tuttlingen und Trossingen.