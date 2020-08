Linkshänder-Sein: Beim Sport von Vorteil, sonst eher nicht

Am 13. August ist der Internationale Linkshänder-Tag. Linkshänder präferieren die linke Hand, um zu schreiben und um weitere motorische Tätigkeiten auszuführen. Statistiken geben den Anteil der Linkshänder in der Bevölkerung mit zehn bis 15 Prozent an. Wie geht es ihnen im Alltag? Luise Ames zum Beispiel meint, dass man im Großen und Ganzen keine Schwierigkeiten hat oder benachteiligt wird.

In der Schule wird es einem am ehesten bewusst, dass man Linkshänder ist, erzählt Luise Ames. So müsse man manchmal mit der rechten Hand schneiden, wenn gerade keine Linkshänder-Schere vorhanden sei. Das würde mal mehr, mal weniger gut funktionieren. Auch bei normalen Ordnern oder Ringbuchblöcken sei das hin und wieder störend oder etwas umständlicher sein. Die Seitingerin hat ausprobiert, mit der rechten Hand zu schreiben und meint, dass es nicht einfach sei. Mit Übung würde man es jedoch hinbekommen. Manchmal auch gezwungenermaßen: Sie hat sich vor einiger Zeit ihren linken Arm gebrochen und musste somit den Vokabeltest mit der anderen Hand schreiben. „Das war machbar, die Schrift sah jedoch nicht wirklich schön aus.“ Ansonsten sieht die 17-Jährige keine Nachteile im Linkshänder-Sein. Im Gegenteil: Vor allem beim Sport gebe es sogar Vorteile. Sie spielt Tennis. Für ihre Gegner sei es in der Regel eine Umstellung, gegen einen Linkshänder zu spielen und habe deshalb manchmal Probleme mit ihrer Spielweise.

Die elfjährige Florence Akakpo erzählt, dass sie nicht mehr mit dem Füller schreibt, da sie mit der linken Hand alles verschmieren würde. Sie benutzt mittlerweile ausschließlich Kugelschreiber. Auch die Wurmlingerin hat schon versucht, mit der rechten Hand zu schreiben. „Doch das hat nicht geklappt und fühlt sich zudem falsch an.“ Die Schrift sei außerdem nicht sehr ansehnlich gewesen. Aus ihrer Sicht ist es von Vorteil, Rechtshänder zu sein. So bei Handarbeiten wie beim Häkeln. „Da muss ich umdenken, denn der Rest meiner Familie ist Rechtshänder.“ Bei ihr gibt es nur eine Ausnahme: Die Schere benutzt Florence mit der rechten Hand.

Wolfgang Fallert ist Linkshänder, schreibt jedoch schon immer mit der rechten Hand. Er wurde als Kind auf rechts umgewöhnt, kann sich aber nicht mehr genau daran erinnern, wie das abgelaufen ist. Geht es um handwerkliche Arbeit, wie bohren oder schrauben, dann präferiert der 71-Jährige die Nutzung der linken Hand. Der Rietheimer kann allerdings ohne Probleme, auch mit rechts, Arbeiten ausführen. Er sieht einen großen Vorteil darin, beidhändig arbeiten zu können. Normalerweise führen Linkshänder die Gabel mit der rechten Hand und das Messer mit der linken Hand. Das kann er ebenfalls auf beide Arten.

Die Linkshänder zählen zur Minderheit in der Bevölkerung Laut Statistik liegt ihr Anteil bei bis zu 15 Prozent.Heutzutage werden keine Unterschiede zwischen Rechts- und Linkshändern mehr gemacht, dennoch müssen sie sich in der Rechtshänder-Welt stetig anpassen oder umdenken. Früher wurden Linkshänder sogar gezwungen, mit der rechten Hand zu schreiben, da das als besser angesehen wurde. Der zwanghafte Wechsel der Schreibhand war ein großer Eingriff in das Arbeiten des Gehirns und konnte zu schwerwiegenden psychischen Folgen führen. Bis heute haben Menschen, die das erlebt haben, damit zu kämpfen, heißt es in medizinischen Fachkreisen.