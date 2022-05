Lieferdienst wird eingestellt: Stadt bemängelt zu wenig Engagement

Der Lieferdienst der Stadt Tuttlingen wird zum Ende Juni wieder eingestellt. Innerhalb eines Jahres war es nicht gelungen, genügend Händler zu finden, die sich an dem Vorhaben beteiligen wollen. Die Stadtverwaltung war nicht bereit, nach einer Anschubfinanzierung von 10 000 Euro weiteres Geld zur Verfügung zu stellen.

„Wir müssen einfach feststellen, dass wir die kritische Masse von 25 teilnehmenden Geschäften nicht erreicht haben“, erklärte Tuttlingens Citymanager Kai Keller. Bei zehn Geschäften, die für den Lieferdienst monatlich 30 Euro bezahlen, reiche das bereitgestellte Budget nur bis Jahresmitte. Auf der Ausgabenseite stehen 750 Euro pro Monat für den Lohn der Fahrerinnen sowie die Leasingebühr für das Fahrzeug. „Es ist schade, dass die Entwicklung so gekommen ist“, meinte Hans-Peter Bensch (FDP), der es aber richtig fand, „kein weiteres Steuergeld“ zu investieren.

Wenn man den Hund zum Jagen tragen muss...

Oberbürgermeister Michael Beck meinte, dass man die Verantwortung für das Scheitern nicht übernehmen solle. „Wenn man den Hund zum Jagen tragen muss, dann stimmt etwas nicht. Wir wollen nichts verkaufen und sollten uns den Schuh auch nicht anziehen.“ Auch Hans-Martin Schwarz (LBU) meinte, die Händler hätten sich mehr einbringen müssen. Mit dem von der Stadt organisierten Lieferdienst „hätten sie es doch bequem und günstig“ gehabt.

Nur elf Teilnehmer angemeldet

Zum Start des Lieferdienstes im Juli 2021 waren elf Teilnehmer angemeldet. Diese hätten, so Keller, den Lieferdienst unterschiedlich genutzt. Trotz Gesprächen und Marketingmaßnahmen sei die Zahl der Händler, die den Lieferservice nutzen, zurückgegangen. Es habe, so Keller, an Händlern wie an Konsumenten gemangelt, die den Lieferservice genutzt oder direkt im Geschäft angefragt hätten. Von Juli 2021 bis April diesen Jahres sind 646 Bestellungen registriert. Die meisten gab es im Dezember (116), März (108) und April (104).

Dem Vorschlag der Verwaltung, den Lieferservice einzustellen, folgte der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats einstimmig.