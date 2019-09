Liebhaber restaurieren Dampflok

Die Planungen der Museumsleitung für den 19. Tuttlinger Lokschuppen-Workshop werden die Herzen von Dampflokfreunden – und solchen, die es noch werden wollen – höher schlagen lassen: Dieses Mal wird laut Pressemitteilung gemeinsam eine der historischen Dampflokmotiven im Außenbereich optisch restauriert. Der Workshop startet am Samstag, 14. September, um 10 Uhr. Voraussichtliches Ende ist gegen 17 Uhr.

Noch sieht man ihr die Spuren von Wind und Wetter an – doch nicht mehr lange: Mit vereinten Kräften wird an diesem Tag dem Rost und Bewuchs zu Leibe gerückt, die alte Farbe abgeschliffen, Bretter ausgewechselt und neue Scheiben eingesetzt. Zu guter Letzt erhält die Dampflok einen neuen glänzenden schwarzen und roten Anstrich. Um dies alles an einem Tag durchführen zu können, bedarf es (neben einiger Vorarbeit) vor allem vieler fleißiger Hände.

Jeder, der schon einmal einen Teil der Arbeit im Dampflokmuseum kennenlernen wollte, hat nun wieder die Gelegenheit dazu. Bitte Arbeitskleidung und – wenn möglich – Schleifmaschinen aller Art, Stahlbürsten, Nadelpistolen, Kompressoren, Leitern, Gerüste, Notstromaggregate, Verlängerungskabel mitbringen. Bei Regen wird der Workshop in den Ringlokschuppen verlegt. Die Tätigkeiten an diesem Tag sind ehrenamtlich. Für eine reichhaltige Vollverpflegung ist den ganzen Tag gesorgt. Aus diesem Grunde wird um eine rechtzeitige Anmeldung (und Angabe, welche Geräte mitgebracht werden können) unter Telefon 07461/9116827 oder info@bahnbetriebswerk-tuttlingen.de gebeten.