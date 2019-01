Liebe überwindet alles – auch die Eiskönigin

Zusammenhalt, Vertrauen, Freundschaft und vor allem die Liebe können die Welt verändern, das hat das zauberhafte Pop-Musical „Die Schneekönigin“ am Samstagnachmittag den Besuchern in der Stadthalle Tuttlingen vermittelt. Die Bella-Donna-Produktion, frei nach dem Märchen von Hans-Christian Andersen, beeindruckte mit witzigen Dialogen, einfühlsamen Szenen, live gesungenen Songs (leider etwas wenige) und einem schnörkellosen, einfachen Bühnenbild. Mit dem effektvollen Lichtdesign sorgten die Techniker dafür, dass die einzelnen Jahreszeiten farblich passend und stimmungsvoll aufleuchteten. Super besetzt waren die Rollen der Raben Klara und Karl, die herrlich frech und humorvoll agierten und für viele Lacher sorgten. Aber auch die der Angst verbreitenden, eisigen Schneekönigin sowie von Kai und Gerda überzeugten, und das Publikum ließ sich gerne mit auf die abenteuerliche und gefährliche Reise zum geheimnisvollen, winterlichen Schneepalast nehmen. Hier will Gerda ihren Kai aus dem eisigen Griff der herzlosen Schneekönigin befreien. Ob ihr dies gelang? „Ja“, schlussendlich zerstörte ein liebevoller Kuss den kalten Zauber. (clst) Foto: Claudia Steckeler