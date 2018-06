Licht und Schatten bei den Hockeyteams des TC Rot-Weiß

Die Hockey-Knaben A (2003/2004) des TC RW Tuttlingen haben beim ersten Teil der Endrunde in der Oberliga vor heimischem Publikum nicht so überzeugt, wie es vom Trainerehepaar Hammerl/Alvarez-Ugarte und den mitfiebernden Eltern erwartet worden war. Bei den Spielen gegen die drei Bestplatzierten der Gruppe B holten die Rot-Weißen als Tabellenführer der Gruppe A nur einen Punkt gegen den Mannheimer HC III.

Die Partien gegen den HC im TSG Heilbronn und HC Ludwigsburg II endeten 1:4 beziehungsweise 0:4. Die Donaustädter ließen viele Chancen ungenutzt. Außerdem kamen die Ludwigsburger zu oft in den Tuttlinger Schusskreis, wo sie geschickt kurze Ecken herausholten und alle Standardsituationen verwandelten.

Da von den sechs Teilnehmern der Endrunde der SV Böblingen und Mannheimer HC III jeweils nur einen Punkt vor Tuttlingen liegen, können die Spieler von der Donau im zweiten Teil trotzdem ihre Chancen auf die vorderen Plätze wahren. Die Entscheidung über den Oberliga-Hallenmeister fällt am 24. Februar.

Auch die ältesten Mannschaftsspieler des TC RW blieben beim letzten Vorrundenspieltag der männlichen Jugend B (2001/2002) in der Oberliga unter ihren Möglichkeiten. Zwar sicherten sich die Tuttlinger mit einem 3:1-Sieg drei Punkte gegen die SG SSV Ulm/Heidenheimer SB. Außerdem zeigten die Tuttlinger gegen den HTC Stuttgarter Kickers II eine gute Leistung, blieben beim 1:2 aber ohne Punkte. Die letzte Partie gegen den Bietigheimer HTC war geprägt von einem äußerst aggressiv spielendem Gast. Mit dieser Spielweise kamen die Tuttlinger nicht zurecht und verloren 3:5. Die Donaustädter nehmen am 25. Februar an den Platzierungsspielen um Rang elf teil.

Was den älteren Tuttlinger Hockey-Jungs nicht so glückte, gelang den jüngeren Spielern umso besser. Die Knaben C (2007/2008) gewannen in Markdorf alle vier Spiele. Dabei mussten sie nur im ersten Spiel gegen Gastgeber HC Markdorf zwei Gegentore hinnehmen. In den Partien gegen TSG Reutlingen, TSV Riederich und HC Konstanz parierte der Tuttlinger Torwart die wenigen Schüsse auf sein Tor. Im Gegensatz dazu hatten die gegnerischen Torleute mehr Arbeit, denn die Rot-Weißen schossen viele Tore und überzeugten durch schöne Spielzüge. Auch das Abwehrverhalten der jungen Tuttlinger war gut. (pm)