Licht und Schatten

Der Fußball-Verbandsligist SV Zimmern setzt die Punkterunde am 4. März gegen den FC Albstadt fort. In den beiden jüngsten Vorbereitungsspielen gab es einen Sieg und eine Niederlage.

SV Zimmern – DJK Donaueschingen 3:1 (0:0). Erst nach der Pause wurde das Spiel der Gastgeber gegen den südbadischen Landesligisten druckvoller. Nach Vorarbeit des agilen Tom Schmid war Stefan Schanz zur Stelle und traf aus kurzer Distanz zum 1:0 (48.). Die Mannschaft von SVZ-Trainer Patrick Fosse setzte nach. Micha Fuoß erhöhte auf 2:0 (55.). Der SVZ hatte die Partie jetzt unter Kontrolle. Nach einer Flanke von Tim Ziegler erhöhte Jannik Thieringer per Direktabnahme auf 3:0 (74.). In der Schlussphase verkürzten die nie aufsteckenden Gäste durch Christian Limberger auf 3:1.

„In der ersten Hälfte fehlten uns noch die zwingenden Aktionen. Nach der Pause wurde es aber besser. Wir haben dann viel zielstrebiger gespielt und verdient gewonnen“, sagte Trainer Patrick Fosse.

FC Gärtringen – SV Zimmern 5:1 (2:0). „Wir mussten auf über ein halbes Dutzend verletzter Stammspieler verzichten, zudem war durch das Spiel am Tag zuvor ein Substanzverlust zu spüren“, sagte der Zimmerner Trainer Fosse fest. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging der Landesligist FC Gärtringen durch Nico Hellstern mit 1:0 (38.) in Führung. Kurz vor der Pause ließ der Ex-Zimmerner Timo Theurer das 2:0 folgen. Zwei Minuten nach der Pause erhöhte Gärtringen durch Tim Kühnel auf 3:0. Danach folgte die beste Phase des SVZ, der nun druckvoller agierte und in der 72. Minute durch Denis Gonszcz erfolgreich war. In der Schlussphase drängte Zimmern auf den Anschlusstreffer, wurde dann aber zweimal ausgekontert und unterlag nach Toren von Rico Wentsch (86.) und Eldar Carcic (88.) am Ende mit 1:5.

„Insgesamt können wir auf eine ordentliche Vorbereitung blicken“, sagte Fosse, der hofft, bis zum Punktspielstart auch in der Breite wieder besser aufgestellt zu sein.