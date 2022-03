Licht muss sein – und doch gibt es viele Tricks zum Sparen

Der „Stromspar-Check“ ist ein Angebot der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau, das sich an Geringverdiener richtet und für diese kostenlos ist. Das Projekt wird vom Bundesumweltministerium und dem Landratsamt Tuttlingen mitfinanziert. In Tuttlingen gibt es dafür ein extra Büro, das sich in der Gartenstraße 19 befindet. Projektkoordinator ist Markus Gruhler, Telefon 07461 / 78015-12. Angeboten werden Beratungen und im zweiten Schritt eine umfassende Haushaltsanalyse. Das Angebot in Anspruch nehmen können Personen, die unter einer bestimmten Einkommensgrenze liegen: Bei einer Person sind es 1260 Euro, bei zwei Personen 1730 Euro, bei drei Personen 2000 Euro, bei vier Personen 2250 Euro und bei fünf Personen 2520 Euro.

Für alle anderen kostenlos sind die vielen Tipps zum Energie- und Stromsparen, die auf der Internetseite www.stromspar-check.de zusammengefasst sind.