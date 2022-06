Licht der Menschlichkeit macht Halt im Kreis Tuttlingen

Das Licht der Menschlichkeit und Hoffnung ist auf dem Weg durch ganz Deutschland und ist nun im Landkreis Tuttlingen angekommen. Seit Mitte Februar ist die Fackel quer durch Deutschland unterwegs und wird von Kreisverband zu Kreisverband weitergereicht, mit dem Ziel Solferino/Norditalien am 24. Juni zu erreichen.

Jedes Jahr findet ein Fackelzug und Friedensmarsch entlang der ehemaligen Front statt. Mehrere tausend Rotkreuzhelferinnen und Rotkreuzhelfer nehmen daran teil. Da in Zeiten der Corona Pandemie vor Ort kein Fackellauf stattfinden kann, hat das Rote Kreuz den Fackellauf durch Deutschland nach Solferino initiiert.

So konnte am vergangenen Samstag die Kreisbereitschaftsleitung des DRK Kreisverband Tuttlingen die Fackel vom DRK Kreisverband Zollernalb beim Zeller Horn in Empfang nehmen. Das Licht der Hoffnung und Menschlichkeit wurde dann am Montag an die Bergwacht des Kreisverbandes Sigmaringen beim Knopfmacherfelsen übergeben.