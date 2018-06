LG-Leichtathleten holen drei Landestitel

Eine fast perfekte Erfolgsgeschichte haben die jungen Leichtathleten der LG Tuttlingen-Fridingen im Sindelfinger Glaspalast geschrieben. Anna Schall, Alisha Pawlowski und Moritz Eisold konnten sich als Landesmeister feiern lassen. Und auch Larissa Schall und Flora Ames überzeugten mit neuen persönlichen Bestleistungen.

Bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Klasse U18 trumpften Alisha Pawlowski und Anna Schall eine Woche nach ihren Bronzemdaillen in der Klasse U20 diesmal sogar mit Gold auf.

Anna Schall zeigte über 800 Meter als eine der Favoritinnen eine souveräne Vorstellung. Obwohl sie in den Tagen zuvor von einer Erkältung geplagt war, bestimmte sie fast über die ganze Distanz das Tempo. Die letzten 200 Meter lief sie an der Spitze in flotten 32 Sekunden und kam so relativ ungefährdet zum Sieg. In der guten Zeit von 2.20,46 Minuten verwies sie Alisia Freitag (TSG Esslingen) mit 2.21,22 und Tina Miletic (SG Schorndorf) mit 2.22,20 sicher auf die Plätze zwei und drei.

Da wollte Alisha Pawlowski im Hochsprung dem Beispiel ihrer Freundin folgen. Wie schon in der Vorwoche nahm sie alle Höhen bis 1,67 Meter auf Anhieb. Bei der Egalisierung ihrer Bestleistung von 1,70 Meter brauchte sie genauso wie die frischgebackene U20-Meisterin Luisa Hirsch (DJK Ellwangen/Virngrund) drei Versuche. Beide scheiterten an 1,73 Meter. Da ihre Gegnerin sich aber in dieser Konkurrenz vorher schon einen zusätzlichen Fehlversuch geleistet hatte, stand die Tuttlingerin als technisch bessere Springerin als Siegerin fest. Dritte wurde Hannah Zirkler (Unterländer LG) mit 1,67 Meter.

Larissa Schall erfüllt Norm

Anna Schalls Zwillingsschwester Larissa ging in Sindelfingen über 1500 Meter an den Start. In einem starken Feld von 17 Läuferinnen zeigte sie als Neunte eine gute Leistung. Mit ihrer Zeit von 5.16,24 Minuten erfüllte sie auch die Norm für die süddeutsche Meisterschaft in zwei Wochen.

Bei den gleichzeitig stattfindenden württembergischen Meisterschaften der Klasse U16 überzeugte Moritz Eisold im Glaspalast in der Klasse M14 mit toller Sprungkraft. Im 5er-Sprung steigerte er sich nach einer konstanten Serie im letzten Versuch auf die Siegesweite von 16,95 Meter. Damit lag er als neuer Meister über einen Meter vor dem Zweiten und hatte seine letztjährige Leistung von 15,20 Meter enorm verbessert.

In der Klasse W14 trat Flora Ames in einemgroßen Feld in einem der vier Zeitläufe über 800 Meter an. In ihrem ersten Meisterschaftsrennen war sie wohl etwas übermotiviert und ging die erste Runde sehr schnell an. Obwohl zum Schluss ihre Kräfte nachließen, lief sie in 2.34,67 Minuten als 17. in der Gesamtwertung doch eine neue Bestzeit und kann dieses Rennen auch als wertvolle Erfahrung verbuchen.