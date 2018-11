LG-Läuferinnen holen weitere Medaille

Zum Abschluss der Landesmeisterschaften 2018 haben sich die Läuferinnen der LG Tuttlingen-Fridingen bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Waldlauf eine weitere Medaille geholt. In Neuhengstett sicherten sich Anna und Larissa Schall gemeinsam mit Sophie Schulz die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung der Klasse U 18.

Obwohl die Laufstrecke mit 2900 Metern für die LG-Mittelstrecklerinnen eigentlich relativ lang war, zeigte sich Trainer Franz Saile mit dem Abschneiden seiner Schützlinge im Feld der 29 Läuferinnen zufrieden. Schnellste des LG-Trios der Klasse U 18 war wieder Anna Schall, die in 11.04 Minuten auf Platz sieben ins Ziel kam. In ihrem Jahrgang 2002 waren nur zwei Läuferinnen schneller als sie.

Sehr gut hielt sich aber auch Larissa Schall als Zwölfte in 11.29 Minuten. Und auch Sophie Schulz lief auf Platz 13 in 11.39 Minuten ein ganz bravouröses Rennen. In der Addition der Zeiten ergab dies für die LG Tuttlingen-Fridingen mit 34.12 Minuten den dritten Platz knapp hinter dem TV Bühl in 33.52 Minuten.

Auf Platz eins landete diesmal die starke Mannschaft der SG Schorndorf in 32.54 Minuten. Und so ergab sich das Kuriosum, dass mit den Schall-Schwestern der LG Tuttlingen-Fridingen, den Miletic-Schwestern aus Schorndorf und den Vollmers aus Bühl sich gleich drei Zwillingspärchen auf dem Siegerpodest feiern lassen konnten.

Mit in Neuhengstett dabei war auch Flora Ames in der Klasse W 14. In einem starken Feld kam sie nach 2090 Metern in 7.58 Minuten als Elfte ins Ziel. In der älteren Klasse W 15 wäre sie mit dieser guten Zeit sogar Siebte geworden.

Nach diesem Finale der Meisterschaftssaison kann Trainer Franz Saile auf eine erfolgreiche Saison seiner Jugendlichen zurückblicken. Bei großen Meisterschaften von der Landesebene bis hin zu Deutschen Meisterschaften gewannen sie 2018 eine Vielzahl von Medaillen. Anna Schall sicherte sich allein schon neun Medaillen in Einzeldisziplinen und dazu noch fünf mit der Mannschaft. Fast genauso erfolgreich war in dieser Klasse U 18 auch Alisha Pawlowski mit sechs Einzelmedaillen und drei im Team.

Spitzenreiter bei den Einzelmedaillen in der LG war jedoch Moritz Eisold, der es gleich elf Mal auf das Siegerpodest schaffte. Er ist auch in den jetzt veröffentlichten deutschen Bestenlisten in sechs Disziplinen in Deutschland unter den Top 30 vertreten. Und dabei in vier Disziplinen sogar unter den Top Ten.