LG holt je vier Einzel- und Mannschaftstitel

Nicht vom Wetterglück begünstigt sind am Samstag die Leichtathleten im Tuttlinger Donaustadion gewesen. Fast drei Stunden Regen und noch ein Gewitter machten in der ersten Phase der Regionalmeisterschaften sogar eine Wettkampfpause nötig. Danach aber zeigten die jungen Athleten bei etwas besseren Bedingungen trotzdem tolle Leistungen.

117 Teilnehmer der Klassen U16 bis U12 aus der Region von Konstanz bis Mariazell zeigten im Drei- oder Vierkampf ihre Vielseitigkeit. Dabei war die Bilanz der Vereine aus dem Kreis Tuttlingen höchst erfreulich. Die ausrichtende LG Tuttlingen-Fridingen holte jeweils vier Einzel- und Mannschaftstitel, der TV Möhringen stellte drei Regionalmeister und der TV Spaichingen und die TG Trossingen neben vielen weiteren guten Platzierungen jeweils einen.

Dabei hatte der Wettkampf für die LG schon mit einer bitteren Enttäuschung begonnen, als ausgerechnet der Lokalmatador und große Favorit Moritz Eisold sich in seiner ersten Disziplin, dem Hochsprung, bei Regen und empfindlicher Kühle eine Zerrung zuzog und aufgeben musste. Er hatte vor einer Woche im Vierkampf der Klasse M15 eine deutsche Jahresbestleistung mit 2420 Punkten aufgestellt. Nun ging der Regionaltitel an Tim Henne (VfL Fluorn) mit 2013 Punkten und in der Klasse M14 an Tim Kießling (TV Sulz) mit 1953 Punkten.

Dafür sprangen dann die Mädchen der Klasse U16 für die LG in die Bresche. Überraschend setzte sich Hannah Schneider (W15) gegen die favorisierte Rosina Schneider (TV Sulz) im Vierkampf durch. Erstmals überbot sie die 2000-Punkte-Marke und sicherte sich mit 2017 Punkten den Regionaltitel. Gemeinsam mit der Viertplatzierten Annika Vogt (1855 Punkte) und mit Madeleine Maier gewann das LG-Team dann auch den Mannschaftstitel mit 5366 Punkten knapp vor der ersten Mannschaft des TV Konstanz mit 5289 Punkten.

TV Möhringen dominiert bei U14

In der Klasse W14 siegte Samira Huber (TSV Rottweil) mit 1828 Punkten knapp vor der Spaichingerin Isabelle Ackermann, die mit 1763 Punkten souveräne Kreismeisterin wurde. Dominierender Verein in der Klasse U14 war der TV Möhringen. Emma Schulz wurde im Vierkampf W13 mit der Klasseleistung von 1947 Punkten klar Regionalmeisterin vor Luana Lang (LG) mit 1691 Punkten. Und in der Klasse W12 war die Möhringerin Emily Müller mit 1709 Punkten nicht zu schlagen, obwohl ihr die Spaichingerin Nora Zepf mit starken 1625 Punkten nicht viel nachstand.

Logischerweise waren damit die starken Möhringer Mädchen mit Emma Schulz, Emily Müller und Laura Schilling mit 5105 Punkten auch in der Mannschaftswertung U14 ganz vorn.

Im Dreikampf der Klasse W12 setzte sich nach hartem Kampf in der letzten Disziplin mit einem guten Ballwurf Annika Ragg vom TV Spaichingen mit 1171 Punkten knapp vor den beiden Möhringerinnen Lina Haussmann (1167) und Katharina Abt (1118) als Regionalmeisterin durch.

Bei den jüngsten Mädchen gab es im Dreikampf der Klasse W11 einen weiteren Titel für die LG durch Eva Eichelhardt mit 1105 Punkten. Gemeinsam mit ihrer Schwester Maren und mit Lotta Kappeler sicherten sie sich mit 293^Punkten auch den Mannschaftstitel U12.

In der männlichen Klasse U14 gab es im Vierkampf jeweils harte Duelle um den Sieg. Bei M 13 siegte der Tuttlinger Piraveen Sukirthan mit 1496 Punkten knapp vor dem Spaichinger Felix Fetzer mit 1482 Punkten. Und in der Klasse M12 musste sich Jonas Schneider von der LG mit 1413 Punkten nur knapp gegen Matteo Valenti (SG Schramberg) geschlagen geben, sicherte sich aber damit immerhin den Titel als Kreismeister. Und einen weiteren Titel gab es für die beiden Athleten der LG Tuttlingen-Fridingen gemeinsam mit Leon Stekic in der Teamwertung des Vierkampfes U14 mit 4103 Punkten.

In den beiden jüngsten Klassen der Jungen gab es im Vierkampf zwei weitere Regionaltitel für den Kreis. Etienne Duclaux von der TG Trossingen wurde Meister in der Klasse M11 mit 1336 Punkten und in der Klasse M10 siegte Cedric Boit von der LG mit 1272 Punkten. Er konnte sich dann auch noch gemeinsam mit Thuvijan Maheswaran und Apinash Subakaran als Mannschaft mit 3739 Punkten über den Titel der Klasse U12 freuen.