LG-Duo Anna Schall und Hannah Schneider überzeugt im Dreisprung

Zum Saisonende haben die Leichtathletinnen der LG Tuttlingen-Fridingen noch einmal groß aufgetrumpft. Anna Schall wurde bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Walldorf mit neuer Bestleistung Dritte über 400 Meter, ging dabei bereits in der Klasse U 23 an den Start. Auch ihre Zwillingsschwester Larissa als Fünfte im Dreisprung und Hannah Schneider als Achte der Klasse U 18 im Dreisprung überzeugten.

Als krönenden Schlusspunkt einer tollen Saison hat Anna Schall mit ihrer Bronzemedaille am Samstag in diesem Jahr nun sieben Medaillen bei Deutschen, Süddeutschen und Baden-Württembergischen Meisterschaften erkämpft. Mit fünf Mal Gold, einmal Silber und nun auch noch Bronze hat die 17-Jährige aus Mühlheim-Stetten eine grandiose Saisonbilanz aufzuweisen.

Nachdem sie bisher vor allem über 800 und 1500 Meter erfolgreich war, zeigte Anna Schall, die zuvor Deutsche und Baden-Württembergische Meisterin in der Klasse U 20 geworden war, nun am Samstag auch über 400 Meter eine glänzende Form. Mit der neuen Bestzeit von 56,78 Sekunden musste sie sich in der Altersklasse U 23 nur den älteren Sprintspezialistinnen Antonia Giesche (MTG Mannheim, 56,31) und Leonie Riek (LG Staufen, 56,48 Sekunden) knapp geschlagen geben. „Da war ich wirklich positiv überrascht, wie toll sich Anna im Langsprint präsentiert hat“, resümierte ihr hochzufriedener Trainer Franz Saile.

Annas Zeit ist in den letzten 20 Jahren von keiner Läuferin im Kreis Tuttlingen erreicht worden. Nur die Fridingerin Ines Sattler (1988) und die Mühlheimerin Christina Horvath (1999) waren damals über die Stadionrunde noch etwas schneller.

Auch Annas Schwester Larissa überzeugte in Walldorf. Im Dreisprung der Altersklasse U 23 zeigte sie ihre bisher mit Abstand beste Serie in dieser schwierigen Disziplin. Vier Sprünge gingen über die Marke von elf Metern. Mit 11,25 Meter im letzten Versuch sicherte sie den vorher nicht erwarteten tollen fünften Platz in einem starken Feld ab. Und auch ihre Vereinskollegin Hannah Schneider konnte im Dreisprung gefallen. In der Klasse U 18 erreichte die 16-jährige Weigheimerin den Endkampf und wurde mit 10,50 Meter Achte. Schon vorher war sie im Weitsprung mit 4,90 Meter auf den zehnten Platz gesprungen.

Schon eine Woche zuvor war Hannah Schneider beim Weilstetter Meeting in Balingen im Einsatz. Mit einer neuen Bestzeit von 28,62 Sekunden im Lauf über 200 Meter, vor allem aber mit einem guten vierten Platz im Speerwurf mit 30,35 Meter unterstrich sie nachdrücklich ihre Vielseitigkeit.

Auch die gleichaltrige Fridingerin Annika Vogt war in dieser Klasse in Balingen am Start. Vor allem mit einem fünften Platz mit der Kugel mit starken 9.50 Meter, aber auch mit 28,34 Meter mit dem Speer zeigte sie gute Form. Das gilt auch für Luana Lang in der Klasse W 14. Mit 13,66 Sekunden über 100 Meter und Platz vier sowie 4,43 Meter im Weitsprung als Sechste deutete sie in ihrem ersten großen Wettkampf ihr Potenzial an. Und Jonas Schneider überzeugte als Dritter im Speerwurf der Klasse M 13 mit guten 30,02 Meter.

Für ein Ausrufezeichen bei den LG-Athleten sorgte dann aber der jüngste der LG-Athleten in Balingen. Sebastian Schall will offensichtlich in die Fußstapfen seiner erfolgreichen Schwestern treten. In der Klasse M 11 lief er über 800 Meter mit der tollen Zeit von 2:31,90 Minuten eine neue Bestleistung im Kreis für diese Altersklasse. Er musste sich nur dem starken Schramberger Nico Eberle geschlagen geben, ließ aber im Feld der 15 Läufer den Drittplatzierten um elf Sekunden hinter sich.