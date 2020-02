LG-Athletinnen holen im Mehrkampf Silber

Zum Abschluss ihrer Hallensaison haben die Leichtathletinnen der LG Tuttlingen-Fridingen noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Bei den Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften in Ulm gewannen sie mit einer starken Leistung im Hallenfünfkampf mit der Mannschaft die Silbermedaille. Und Moritz Eisold verpasste im Siebenkampf nur hauchdünn eine Medaille.

In der Klasse U20 hat die LG in diesem Jahr mit Alisha Pawlowski, Anna und Larissa Schall sowie Christin Rodinger vier gute Athletinnen am Start, die auch in Ulm ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. In der Einzelwertung des Fünfkampfes landeten Anna Schall (3224 Punkte) als Fünfte, Alisha Pawlowski (3053) als Sechste, Christin Rodinger (3015) als Siebte und Larissa Schall (2686) als Zehnte alle unter den Top Ten.

In der Addition der drei besten Leistungen ergab das mit 9292 Punkten hinter der siegreichen Mannschaft aus der Mehrkampfhochburg des SSV Ulm (9660 Punkte) den zweiten Platz in der Mannschaftswertung. Das hohe Leistungsniveau des kompakten LG-Teams lässt für die Sommersaison eine deutliche Verbesserung des Kreisrekordes im Siebenkampf erwarten und in der deutschen Bestenliste dann vielleicht sogar eine Platzierung unter den besten drei Mannschaften in Deutschland.

Bei den Einzelleistungen in Ulm stechen bei Anna Schall die Tagesbestleistung von 2.22,71 Minuten auf der engen 150-Meter-Bahn ohne überhöhte Kurven sowie die neue Bestleistung von 1,68 Meter im Hochsprung heraus. Hier wurde sie nur von Alisha Pawlowski als Tagesbeste mit 1,72 Meter übertroffen. Christin Rodinger überzeugte im Weitsprung mit 5,09 Meter und im Kugelstoßen mit 9,33 Meter als Beste im LG-Team. Aber auch Larissa Schall hatte als Vierte mit soliden Leistungen ihren Anteil am guten Abschneiden der Mannschaft.

Moritz Eisold zeigte im Hallensiebenkampf der Klasse U18 eine überzeugende Vorstellung, auch wenn er als Vierter hauchdünn eine Medaille verpasste. Sieger wurde Marec Metzger (TSV Gomaringen), der deutsche Jugendmeister von 2019, mit tollen 4900 Punkten. Als Zweiter lag der Tübinger Leon Groh mit 4479 Punkten nur 52 Punkte vor Moritz Eisold, der sich mit 4427 Punkten nur knapp geschlagen geben musste.

Seine einzige Schwäche leistete sich der LG-Athlet in Ulm im Hürdenlauf, wo er an der ersten Hürde hängen blieb und so etwa 100 Punkte unter seinem Plan blieb. In allen anderen Disziplinen aber trumpfte er auf. Im Weitsprung war er mit überragenden 6,68 Meter sogar klar Tagesbester. Aber auch im Hochsprung mit 1,80 Meter, über 60 Meter mit 7,41 Sekunden, mit 12,70 Meter mit der Kugel und 3,30 Meter im Stabhochsprung konnte er überzeugen. Nach sechs Disziplinen lag Moritz Eisold dann sogar noch auf Platz zwei. Und obwohl er im Lauf über 1000 Meter auf der engen Rundbahn mit 3.11,08 Minuten sogar eine neue Bestleistung erzielte, musste er doch noch zwei Athleten vorbeiziehen lassen.

Nach Abschluss der Hallensaison kann nun bei der LG mit der Vorbereitung auf die Freiluftsaison begonnen werden.