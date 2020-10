Levent Üner trifft auf seinen Ex-Club

Gegensätzlicher hätten der SC 04 Tuttlingen II und der FV Fatih Spor Spaichingen kaum in die neue Spielzeit starten können. Vor dem direkten Aufeinandertreffen in unserem „Spiel des Tages“ der Fußball-Kreisliga A 2 wollen die einen ihren Lauf fortsetzen, die anderen sehnen die Trendwende herbei. Anpfiff in Tuttlingen ist am Sonntag um 15 Uhr. „Wir wollen keinen Höhenflug kriegen, weil wir die letzten Spiele gewonnen haben“, stellt Trainer Andreas Wetzel klar. In der Liga blieb das Tuttlinger F-Team in den vergangenen sechs Partien ungeschlagen, fünf dieser Begegnungen beendete man als Sieger. Daraus resultiert nach sieben Spieltagen mit 16 Punkten und 17:9-Toren Rang zwei. Im Pokal am Donnerstag mussten die Tuttlinger beim FC Hardt, der in der Parallelstaffel A 1 gemeldet ist, jedoch eine deutliche 1:6-Niederlage einstecken. Wetzel hofft, gegen Fatih Spor wieder personell aus dem Vollen schöpfen zu können. Langzeitverletzt fehlt Hannes Zeyher. Ganz anders sieht die Situation beim FV Fatih Spor Spaichingen aus. Die Mannschaft von Spielertrainer Levent Üner, der nach seiner Zeit beim FV 08 Rottweil drei Jahre für den SC 04 aktiv war und damit auf seinen Ex-Club trifft, brachte nur gegen den FC Rot-Weiß Reichenbach einen Punktgewinn zu Stande. Hinzu kommen einige verletzungsbedingte Ausfälle und gesperrte Akteure. Üner freut sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Club. Den vorletzten Rang (ein Punkt, 9:25-Tore) möchte er mit seiner Elf verlassen und die Wende hinbekommen. „Meiner Meinung nach waren alle Niederlagen bis auf Tuningen unnötige Niederlagen“, so Üner. Zum Gegner sagt er: „Tuttlingen steht nicht zu Unrecht da, wo sie stehen.“ Dennoch falle es schwer, zweite Mannschaften einzuschätzen, auch wegen der personellen Situation. Wetzels Ziel mit seiner Elf: „Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken.“ Der 04-Trainer weiß, dass es gefährlich werden kann, wenn man die Spaichinger ihr Spiel aufziehen lässt.

Die weiteren Partien: SV Kolbingen – SpVgg Trossingen II; SV Tuningen – FC Rot-Weiß Reichenbach; SV Seitingen-Oberflacht – SG Durchhausen/Gunningen; SG Fridingen I/Mühlheim II – SV Wurmlingen (alle Sonntag, 15 Uhr); FC Frittlingen – SV Böttingen; SV Schörzingen – SG Dürbheim/Mahlstetten (beide 15.30 Uhr).