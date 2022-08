Lesetipps: Blutdurstige Spinnentiere, verpeilte Jungs und ein Sommer in Gefahr

Sommerzeit ist Lesezeit! In einer schattigen Ecke lohnt es sich diesen August, mal wieder ein Buch aufzuschlagen. Wir haben die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek nach ihren Empfehlungen gefragt. Hier sind drei Tipps von Yvonne Grausam, Leiterin der Stadtbibliothek, und Mitarbeiterin Belinda Woppowa.

„Zu welchem Zwecke dient die Zecke?“ von Dr. med. Petra Sommer

Sie sind weiter auf dem Vormarsch, die blutdurstigen Spinnentiere, die auch noch gefährliche Krankheiten übertragen. Aber was wissen wir eigentlich alles über Zecken? Welche Arten befallen am liebsten wen? Was mögen Sie gar nicht? Und wie wird man die kaum totzukriegenden Biester fachgerecht los? Das alles erzählt „Zecklina“, die gemeine Holzböckin und somit selbst Zecke, aus erster Hand und überrascht mit witzigen und spannenden Fakten, die so bisher noch in keinem Zecken-Ratgeber zu finden waren.

„Play it cool, guys“ von Kokone Nata

Diese witzige Manga-Reihe ist super zum Abschalten! In kurzen, in Farbe gehaltenen Episoden wird der Alltag von vier ganz verschiedenen Jungs erzählt, die eines gemeinsam haben: Sie sind ganz schön verpeilt. Ständig passiert ihnen etwas Peinliches oder Schusseliges. Interessant ist, wie unterschiedlich sie damit umgehen – der Student schämt sich, der Oberschüler ist ein Bluffer, der Fachschüler lacht am liebsten über sich selbst und der junge Angestellte bemerkt seine Fehlgriffe gar nicht. Im ersten Band kennen sich die Vier noch nicht und laufen sich nur zufällig über den Weg, im zweiten Band treffen sie immer häufiger aufeinander und freunden sich an. Ich bin schon sehr gespannt auf den 3. Band! In Japan sind bisher 4 Bände der Story, die ursprünglich als Webcomic erschienen ist, veröffentlicht und ein Anime (japanische Zeichentrickserie) ist auch schon in Planung.

„Durch Pfützen flitzen bis sie spritzen“ von Lena Havek

Unterhaltung für die ganze Familie! Lulu, die gehörlose Tochter der Kioskbetreiber, Torben, der Sohn einer ehrgeizigen Bauunternehmerin und Pablo, dessen Eltern getrennt leben, haben ganz eigene Vorstellungen davon, wie sie ihre Ferien gestalten wollen. Und ganz eigene Probleme, weil sich die Ferienplanung der Kinder leider so überhaupt nicht mit der Vorstellung der jeweiligen Eltern deckt. Sie alle verbindet auch der Baggersee, der im Sommer Treffpunkt für alle Kinder der Stadt ist. Doch als eine Seniorenresidenz am See gebaut werden soll und zusätzlich eine geheimnisvolle Alge das Schwimmen unmöglich macht, sind See und Sommer in Gefahr! Durch schlauen Einsatz der eigenen Talente setzen sich die drei für den See ein und wachsen über sich hinaus.

Während man geradezu durch die Seiten dieser spannenden Geschichte fliegt, werden ganz unauffällig unglaublich viele Themen aus der Lebenswelt der Kinder angesprochen. Neben den typischen Themen wie Freundschaft, Zusammenhalt und Schulwechsel auf die weiterführende Schule geht es auch um Probleme innerhalb der Familien wie z.B. finanzielle Sorgen, das Leben in einer Patchworkfamilie oder als Kind einer erfolgreichen Geschäftsfrau. Ganz ohne überladen zu wirken vermittelt die Geschichte zusätzlich noch spannende Einblicke in das Leben der Familie der gehörlosen Lulu. Die drei Autorinnen haben es geschafft eine wunderbar stimmige, sommerlich-leichte Geschichte mit Tiefgang für Kinder ab 10 Jahren zu schreiben, die realitätsnah und authentisch das Gefühl der Sommerferien einfängt und Einblicke in das Denken und Handeln mehrerer Generationen bietet. Eine Absolute Empfehlung für Kinder, Eltern und Großeltern!