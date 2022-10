Lesen und Frühstücken

Mit der Lesung von Claudia Michelsen hat der „Tuttlinger Literaturherbst“ in der Stadthalle Tuttlingen begonnen, am Sonntag, 16. Oktober, geht es weiter: Dann warten eine Lese-Matinee mit Grimme-Preisträgerin Andrea Sawatzki und mit einem Literaturfrühstück im Studio 39 eine Premiere auf das Publikum. Wie die Veranstalter mitteilen, liest die Schauspielerin und Bestsellerautorin aus ihrem aktuellen autofiktionalen Roman „Brunnenstraße“. Karten für die Veranstaltung in der Stadthalle Tuttlingen, die um 11 Uhr beginnt, sind noch im vergünstigten Vorverkauf zu haben. Die Lesung kann auch in einem Wahlabo gebucht werden. Zuvor gibt es um 9.30 Uhr auf Wunsch ein Frühstück.

Andrea Sawatzki, 1963 geboren im bayerischen Kochel am See und heute mit ihrem Mann, dem Schauspieler und Autor Christian Berkel, und ihren zwei Söhnen in Berlin zuhause, zählt zu den meistbeschäftigten Schauspielerinnen Deutschlands. Dem großen Publikum bekannt wurde sie 1997 durch den Kinofilm „Die Apothekerin“. Acht Jahre, von 2002 bis 2010, stand die Adolf-Grimme-Preis-Trägerin auch als „Tatort“-Kommissarin Charlotte Sänger in 18 Fällen aus Frankfurt am Main vor der Kamera.

Ihr Debütroman „Ein allzu braves Mädchen“ erschien im Frühjahr 2013. Es folgten Bestseller wie die Weihnachtskomödie „Tief durchatmen, die Familie kommt“ oder der Psychothriller „Der Blick fremder Augen“ und Geschichten ihrer Romanheldin Gundula Bundschuh samt Familie. Mit „Brunnenstraße“ hat die Bestsellerautorin nun einen sehr persönlichen Roman vorgelegt. „Brunnenstraße“ erzählt, wie das Zusammenleben mit einem schwerkranken Vater ihre Kindheit überschattete.

Mit dem Literaturfrühstück ab 9.30 Uhr im Studio 39 in der Stadthalle testen die veranstaltenden Tuttlinger Hallen vor der Matinee ein neues Format. Laut Ankündigung wartet auf das Publikum somit ein kulinarisches und ein literarisches Vergnügen in der Stadthalle Tuttlingen. Karten gibt es zu Preisen ab 17,50 Euro. Coupons für das Frühstück kosten zwölf Euro.