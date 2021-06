Lese- und Kultur-Festival für Kinder geht online

Die Tuttlinger Volkshochschule lädt Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zum Lese- und Kultur-Festival“ mit dem Thema „Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit ein. Am Samstag, 26. Juni, um 9.30 geht es los. Das Festival dauert rund zwei Stunden.

Eigentlich sollte das Festival in der Donauschule in Nendingen stattfinden, doch dies ist aufgrund der aktuellen Situation noch nicht möglich, so die Volkshochschule (VHS) in einer Pressemitteilung. „Nach den vielen positiven Reaktionen von Eltern und Kindern auf das im Januar nachgeholte und digital durchgeführte Festival von 2020 war schnell klar, dass auch das diesjährige Festival nicht ausfallen darf, sondern erneut online stattfinden wird“, so Carina Schäfer, die Leiterin des Fachbereichs Kunst und Kultur der VHS.

Mit von der Partie ist der TheaterBahnhof Mühlheim. In seinem Stück Auf der Erde geht's heiß her ist „Mister Erde“ zu Gast. Er singt und spielt aus dem Leben der Geschwister Mia und Tom. Die beiden erleben, was es heißt, im Alltag rücksichtsvoll mit der Erde umzugehen.

Neben dem Theaterstück stehen auch zwei Lesungen auf dem Programm. Der Schweizer Autor und Journalist Stephan Sigg liest aus seinem Kinderbuch Kein Plastik für den Wal, Lena kauft unverpackt, in dem Lenas Familie das Experiment wagt, eine Woche lang plastikfrei zu leben. Die für Ihre Bücher mehrfach ausgezeichnete Illustratorin und Autorin Constanze von Kitzing stellt die beliebte Erstleser-Reihe Leonie Looping vor, in der es unter anderem um Bienen und den heimischen Balkon geht. „Für diese Lesung sollten die Kinder unbedingt Papier und Buntstifte bereithalten“, rät die Organisatorin, die sich sicher ist: „Auch digital kann bei Kindern die Freude am Lesen geweckt werden.“