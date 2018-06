Leopold, Hopf und Braunbart holgen Bezirksmeistertitel

Die Gewichtheber der ASV Tuttlingen haben bei den Bezirksmeisterschaften in Eisenbach erfolgreich abgeschnitten. Die Tuttlinger stellten drei Bezirksmeister. Neben den Athleten aus der Donaustadt kämpften Gewichtheber aus Laufenburg, Donaueschingen, Eisenbach, St. Georgen, Freiburg-Haslach, Lörrach, Flözlingen und Mengen um die Titel.

Die ASV Tuttlingen stellte mit Alfred Leopold, Samuel Zeller, Silvano Pacella, Markus Hopf und Ettore Braunbart gleich fünf Athleten.

Als erstes musste Alfred Leopold bei den Masters in der Altersklasse 7 ran. Trotz einer Knieverletzung holte er sich mit 70 kg im Reißen und 100 kg im Stoßen unangefochten den Titel. Anschließend gingen die weiteren vier ASV-Athleten bei den Senioren an die Hantel. In der Gewichtsklasse bis 85 kg kämpften Samuel Zeller und Ettore Braunbart um den Titel. Samuel Zeller belegte nach mehrjähriger Trainingspause mit 80 Kilo im Reißen und 93 Kilo im Stoßen den guten dritten Platz. Den Sieg holte sich sein Vereinskamerad Ettore Braunbart mit 100 kg im Reißen und 122 Kilo im Stoßen.

In der Klasse bis 94 kg hatte Silvano Pacella gute Aussichten auf den Titel. Er scheiterte jedoch zweimal an 107 Kg im Stoßen und wurde mit 80 kg im Reißen und 100 Kilo im Stoßen Vizemeister.

Im Superschwergewicht der Klasse über 105 kg beherrschte der ASV-Athlet Markus Hopf seine Gegner nach Belieben und wiederholte seinen Vorjahressieg mit 110 kg im Reißen und 130 kg im Stoßen. Betreut wurden die Tuttlinger ASV-Athleten von Branco und Benjamin Condic.

Zum Schluss holten sich die Tuttlinger noch den dritten Platz in der Mannschaftswertung.