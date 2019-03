Leon Gerstenberger ist Deutscher Meister

Der Wurmlinger Leon Gerstenberger ist erstmals Deutscher Juniorenmeister. Nach zwei Vizemeisterschaften in 2017 und 2018 landete er im nordbadischen Kirrlach den großen Wurf.

Der ABW-Ringer stand nach drei souveränen Überlegenheitssiegen im Finale der 65 kg Klasse und fegte dort auch Joel Wrensch (RSV Greiz) mit 10:0 von der Matte und wurde mit 40:0 Punkten Deutscher Meister. Gerstenberger profitierte dabei vom Aufrücken seines Vorjahres-Bezwinger Adrian Wolny (RKG Freiburg 2000) in die 70 kg Klasse, in der der Freiburger Titelverteidiger Tino Rettinger (SC Kleinostheim) mit 0:6 unterlag.

Bezirksringer im Pech

Einen zweiten Titel für den Württembergischen Ringerverband (WRV) gab es durch Leon Tscherter (KVA Remseck/125 kg). Eine überraschende Steigerung von Platz elf im Vorjahr gelang Marian Rall in der Klasse bis 74 kg vom KSV Winzeln. Nach einem packenden 8:5-Auftaktsieg im Achtelfinale gegen Michael Otto (TV Aachen-Walheim) scheiterte der Heimbach-Ringer im Viertelfinale am späteren Vizemeister Kevin Spiegel (RKG Freiburg 2000) mit 3:15 Punkten. Über die Hoffnungsrunde, in der er Maximilian Schäfer (KSV Malsch) mit 12:1 aus dem Rennen warf, blieb Rall auf Medaillenkurs. Im Kampf um Bronze kam der KSV-Athlet allerdings nicht ins Schwitzen, da sein Gegenüber Muslim Kantaev (KFC Leipzig) verletzungsbedingt nicht antrat und das Edelmetall kampflos dem Schwarzwälder überließ.

Nicht für alle Juniorenringer aus dem Bezirk lief es so gut wie bei Gerstenberger und Rall. Robin Krause (AB Wurmlingen/63 kg) unterlag in der Qualifikation dem Ebersbacher Stefan Weller mit 1:9 Punkten. Krause durfte zunächst auf die Hoffnungsrunde setzen, doch Weller verlor das Viertelfinal-Duell gegen Andrej Janzen (RKG Freiburg 2000) in der Schlussphase noch mit 3:6. Daniel Ehler vom KSV Trossingen (72 kg) hatte da ein etwas besseres Los. Er stand nach einem 7:2 Punktsieg in der Qualifikation gegen Simon Willi (TSV Weißenburg) im Achtelfinale, in dem er gegen den späteren Meister Erik Löser (RSV Gelenau) beim 0:8 ohne Chance war. Über die Hoffnungsrunde blieb er im Wettkampf, kassierte jedoch gegen Anthony Sanders (ESV München-Ost) eine Schulterniederlage. Unterm Strich stand für Ehler Rang zehn.