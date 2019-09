Leistungsschau zeigt sich klimafreundlich

Von einem selbstspielenden Flügel über einen gasbetriebenen Heizkamin bis hin zu einem frischgezapften Bier – die mittlerweile dritte Auflage der Leistungsschau „Wir im Landkreis Tuttlingen“ hat am Wochenende in und vor der Stadthalle gezeigt, was der Landkreis kann. In Kombination mit den E-Mobil-Tagen rückte die Messe den Umweltgedanken in den Fokus.

Zahlreiche Besucher nutzten das Angebot, schlenderten durch die Leistungsschau, informierten sich über die neuesten Trends. Davon hatte die Messe einiges im Aufgebot: Über 60 regionale Unternehmen in den verschiedensten Branchen und Themengebieten präsentierten einmal mehr die Wirtschaftsstärke der Region Tuttlingen – und das mit lokalen Dienstleistrern und neuster Technik.

Dazu gehörte sicherlich der Flügel der besonderen Art, den viele Besucher in Augenschein nahmen. Es fühlte und hörte sich so an, als spiele der weltbekannte chinesische Pianist Lang Lang höchstpersönlich am Flügel des Klarvierhauses Hermann aus Trossingen. Denn: Am selbstspielenden Flügel bewegten sich wie von Geisterhand die Klaviertasten. „Die Komponisten haben ihre Stücke selbst eingespielt“, weiß Mitarbeiter und Klavierbauer Steffen Wißmann. Dabei sei jeder Tastendruck genau gespeichert worden. Dieses einmalige Klangerlebnis kostet über 100 000 Euro – zumindest das ausgestellte Modell der Marke „Steinway & Sons“.Als Blickfang entpuppte sich auf der Bühne im großen Saal der Stadthalle auch das weiße Elektroauto von Tesla, die alle Interessierten zum Überlinger Unternehmen „Geba See GmbH“ lockten. Die Mitarbeiter erklärten die Funktionsweise von Photovoltaikanlagen, standen beratend zur Seite, wenn es um selbstproduzierenden Strom zur individuellen Nutzung ging, damit auch in der heimischen Garage mit einer „intelligenten Ladestation“, wie sie von Geschäftsführer Matthias Raffin bezeichnet wurde, ein Elektroauto aufgeladen werden kann.

Auffallend auf der Leistungsschau: Egal in welcher Sparte – die Klimaschutzinnovationen rücken auch bei den regionalen Ausstellern immer mehr in den Fokus – egal ob im Haushalt oder im Alltag. Ein Beispiel dafür ist auch Patrick Biedermann aus Wurmlingen. Er stellte an seinem Stand etwa ein gasbetriebenen Heizkamin bei der Leistungsschau vor. „Dafür ist kein Schornstein mehr nötig und es wird auch kein Feinstaub produziert dank der Gasflamme“, weiß der Experte, der mit der Fernsteuerung sein Heizkamin steuerte und so die die Raumtemperatur der Stadthalle fest im Griff hatte. Aber auch Hörtests vom Tuttlinger Hörhaus, ein kühles Bier der Hirschbrauerei Wurmlingen, Alarmanlagen von „safe4u“ und vieles mehr, hatte die Leistungsschau zu bieten.

Zur musikalischen Unterhaltung gastierten zudem am Sonntag der Musikverein Trachtenkapelle Emmingen ab Egg und die Stadtkapelle Möhringen. „Die Aussteller und Besucher waren zufrieden. Die Organisation und der Ablauf sind optimal gelaufen. In Bezug auf die Besucherzahl ist aber noch Luft nach oben. Die Rahmenbedingungen sind dafür geschaffen“, so das Fazit vom Veranstalter Sebastian Braun, der unserer Zeitung mitteilte, dass er auch die Leistungsschau in 2021 wieder durchführen will.