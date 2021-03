Leih-Laptops für Tuttlinger Schüler

619 Notebooks bekommen Tuttlingens Schulen vom Land zur Verfügung gestellt. Diese werden leihweise an Schüler verteilt, die zu Hause bislang keine geeigneten Geräte für den digitalen Unterricht haben. Finanziert wurden die Geräte im Rahmen eines Sonderprogramms von Land und Bund.

„Präsenzunterricht, Wechselunterricht, reiner Fernunterricht - bei uns gibt es gerade alle Modelle“, sagt Simone Kauderer, Rektorin der Hermann-Hesse-Realschule. Für die letzten beiden der genannten Unterrichtsformen benötigten die Kinder aber Laptops oder Tablets und die gab es bislang nicht in jedem Haushalt. „Unter dem Aspekt der Bildungsgerechtigkeit ist das problematisch,“ so Kauderer.

Seit dieser Woche wird nun Abhilfe geschaffen: Als eine der ersten Tuttlinger Schulen konnte die Hermann-Hesse-Realschule am Donnerstag 55 sogenannte Convertible-Rechner entgegen nehmen - also eine Kreuzung und Notebook und Tablet. Alle anderen Tuttlinger Schulen werden am Freitag beliefert.

Die Geräte werden nun leihweise an die Schüler ausgegeben, deren Familien aus finanziellen Gründen über keine entsprechende Hardware verfügt. Ermittelt wurde der Bedarf zuvor über eine Fragebogenaktion. „Wir gleichen hier ein Stück soziale Ungerechtigkeit aus“, so Kauderer. Jede Schule bekommt nun eine bestimmte Anzahl an Geräten zur Verfügung gestellt, je nach Schultyp schwankt diese. Bei Grundschulen sind es beispielsweise je elf Rechner, bei den Gymnasien je 150.

Bei der Übergabe der ersten Geräte am Donnerstag waren Oberbürgermeister Michael Beck und Fachbereichsleiterin Sandra Ittig über das Programm sehr erfreut. „Das ist eine pragmatische und wirkungsvolle Hilfe“, so Beck. Inklusive Software kosteten die 619 Geräte 415 000 Euro.

Das Geld stammt zum einen aus dem Digitalpakt des Bundes, der vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie um 500 Millionen Euro aufgestockt wurde. Nach Baden-Württemberg flossen dabei rund 65 Millionen Euro. Das Land stockte diesen Betrag nochmals um die gleiche Summe auf.