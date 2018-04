Leichtathleten überzeugen in Aulendorf

Die Bahneröffnung in Aulendorf haben am Samstag zehn Leichtathleten der LG Tuttlingen-Fridingen zu einem überaus gelungenen Start in die neue Freiluftsaison genutzt. Dabei konnten sie neben sechs Siegen und acht weiteren Podestplätzen eine ganze Reihe von neuen Bestleistungen feiern.

Alisha Pawlowski hatte dabei allerdings eine große Geduldsprobe zu bestehen, da im Hochsprung alle 40 Starterinnen den Wettbewerb gemeinsam zu bestreiten hatten. Als beste Springerin in diesem Feld war sie erst nach zwei Stunden allein im Wettkampf, als sie als einzige die 1,61 Meter auf Anhieb überquerte. Für eine weitere Steigerung fehlte ihr allerdings die Kraft und Konzentration. Auch im Weitsprung mit 4,91 Meter und im Kugelstoßen mit 10,51 Meter deutete sie an, dass mit ihr in diesem Sommer wieder zu rechnen sein wird.

Das Gleiche gilt für Anna Schall, die in Aulendorf ihr Debüt über die 400 Meter gab, die sie mit 59,37 Sekunden abschloss. Trainer Franz Saile war begeistert: „Das war absolut imponierend, wie mutig und schnell sie in die kräfteraubende Stadionrunde ging.“ Sie musste sich nur einer österreichischen Läuferin geschlagen geben und hätte fast sogar auf Anhieb die DM-Norm gepackt. Den Hochsprung musste sie wegen dieses Laufes vorzeitig nach 1,50 Meter beenden. Aber auch über die 100 Meter Hürden lieferte sie in 15,51 Sekunden eine gute Leistung ab.

Larissa Schall wird Zweite über die 800 Meter

Ihre Schwester Larissa kam über 800 Meter ebenfalls hinter einer Österreicherin auf den zweiten Platz, freute sich aber vor allem über eine neue Bestleistung von 2:26,11 Minuten. Auch im Weitsprung mit 4,61 Meter nach zwei ungültigen Versuchen und über 8,76 Meter mit der Kugel konnte sie gefallen.

Mit Fabienne Vögtle und Alina Schaldecker gingen zwei weitere LG-Athletinnen in der Klasse U 18 an den Start. Fabienne Vögtle überzeugte mit 13,28 Sekunden als Fünfte von 17 Starterinnen und steigerte sich im Weitsprung auf 4,64 Meter. Alina Schaldecker sprang mit 1,40 Meter so hoch wie noch nie und gefiel auch mit 8,62 Meter mit der Kugel und 4,20 Meter im Weitsprung.

In der Vorbereitung auf die Mehrkampfmeisterschaften konzentrierte sich Moritz Eisold in der Klasse M 14 vor allem auf die Wurfdisziplinen. Die beste Leistung gelang ihm dabei mit dem Diskus, den er 32,45 Meter warf. Aber auch mit der Kugel war er Erster mit 10,62 Meter, und mit dem Speer kam er mit 30,87 Meter auf den zweiten Platz. Seinen dritten Sieg holte er über 80 Meter Hürden. Ind em Lauf verpasste er in 12,46 Sekunden einen neuen Kreisrekord nur hauchdünn.

In der Klasse W 14 trumpfte Hannah Schneider mit drei guten Leistungen auf. Im Weitsprung kam sie mit 4,89 Meter unter 19 Teilnehmerinnen auf den zweiten Platz. Aber auch als Dritte im Hochsprung mit 1,40 Meter und mit 13,48 Sekunden über 80 Meter Hürden zeigte sie ihre gute Frühform.

Ein Mammutprogramm absolvierte in derselben Altersklasse Annika Vogt. Gute Platzierungen sicherte sie sich mit 17,28 Meter mit dem Diskus, 22,46 Meter mit dem Speer und 7,91 Meter im Kugelstoßen. Dritte wurde sie über 800 Meter in 2:52,47 Minuten. Und mit 1,30 Meter im Hochsprung und 15,35 Sekunden über die Hürden demonstrierte sie ihre Vielseitigkeit.

Jüngster LG-Starter ist Jonas Schneider

Jüngster LG-Teilnehmer war Jonas Schneider, der als Elfjähriger in der Klasse M 12 antrat. Überraschend kam er im Hochsprung mit 1,20 Meter zum Sieg. Auch über 75 Meter in 12,51 Sekunden und mit 5,71 Meter mit der Kugel hielt er als Jüngster gut mit.

Einziger Pechvogel im LG-Lager war Flora Ames, die sich in der Klasse W 14 über 800 Meter eigentlich auf die anstehenden Landesmeisterschaften vorbereiten wollte. Mit Verletzungsproblemen musste sie allerdings den Lauf abbrechen und muss nun darauf hoffen, bald wieder fit zu werden.

Trotz dieses Wermutstropfens zeigten sich Franz Saile und Uwe Pawlowski als LG-Betreuer hochzufrieden: „Diese Leistungen geben uns allen viel Mut und Selbstvertrauen für die nun anstehenden Wettkämpfe und Meisterschaften in diesem Frühjahr.“