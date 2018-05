Leibinger baut Frankreich-Geschäft aus

Dass Bürgermeister Achim Krafft in Langenargen nicht nur Fans hat, ist klar – und nicht weiter ungewöhnlich. Was zuweilen erstaunt, ist der raue Ton, der bei der Kritik an ihm anklingt. Jetzt aber haben Gegner des Rathauschefs eine Grenze überschritten: Am Pfingstwochenende hängten sie Zettel unter anderem an der katholischen Kirche auf und verkündeten Achim Kraffts Rücktritt. Die Frechheit: Sie bauten in die frei erfundene Mitteilung Logo und Siegel der Gemeinde ein.