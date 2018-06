Lehrermangel: Gemeinderat will Resolution verabschieden

Stadträtin Ulrike Martin (LBU) hat in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Tuttlinger Gemeinderats am Montag eine Resolution des Gremiums wegen des akuten Lehrermangels an den Grundschulen angeregt. Diesen Ball nahm Oberbürgermeister Michael Beck direkt auf. Diese soll in der Sitzung des Gemeinderats am kommenden Montag von der Verwaltung eingebracht und von den Stadträten verabschiedet werden.

Die Verteilung der Grundschullehrer im Land Baden-Württemberg soll laut Ulrike Martin gleichmäßig erfolgen. Nur so könnten die Regionen ungefähr gleich mit Pädagogen ausgestattet sein. „Es kann nicht sein, dass etwa an der Schildrainschule fast die Hälfte der Pflichtstunden ausfällt“, sagte sie. Wie am Samstag berichtet hatte deswegen der Elternbeirat der Grundschule einen Brandbrief an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), das Regierungspräsidium Freiburg und an das Staatliche Schulamt Konstanz geschrieben. Darin bekundeten die Eltern ihren deutlichen Unmut über die mangelhafte Lehrerversorgung an der Schildrainschule.

Unterstützung zugesagt

Frieder Schray (CDU) sagte schon seine Unterstützung zu, allerdings erinnerte er auch daran, dass es derzeit keine Grundschullehrer auf dem freien Markt geben würde. Als Grund dafür nannte er die Bildungspolitik der vergangenen Jahre. Dem pflichtet Hans-Martin Schwarz (LBU) bei. Er betonte, dass die Resolution auf das Stadt-Land-Gefälle bei der Lehrerversorgung hinzielen müsse. Susanne Eisenmann habe bei ihrem Besuch in Tuttlingen im vergangenen Jahr laut Schwarz „eine dicke Lippe“ riskiert. Sie hatte in der Steinbeis-Schule davon gesprochen, angesichts des Lehrermangels intensive Maßnahmen zu ergreifen. Doch an der Schildrainschule hat sich seither die Lage noch einmal verschärft. Fünf Klassenlehrer fehlen für das kommende Schuljahr.

Der geschäftsführende Leiter der Tuttlinger Schulen, Hans-Peter Gökelmann, meinte, dass die Situation auch in den kommenden zwei Jahren so bleiben werde: „Solange von staatlicher Seite nichts eingegriffen wird, wird nichts passieren“, mutmaßte er. Beck berichtete, dass die Stadt vom Schulamt in Konstanz nicht die Informationen bekommen würde, die sie sich wünsche. Es könne nicht sein, dass die Schildrainschule, die nach jetzigem Stand im kommenden Jahr ohne Rektor dastehen wird, von dem Leiter einer benachbarten Schule geführt werden müsse: „Das kann nicht das Ergebnis sein.“ Zudem wirke sich der hohe Ausfall an Unterrichtsstunden auch auf die spätere Schullaufbahn aus: „Das führt zu Defiziten an den weiterführenden Schulen“, sagte Beck.

Leih-Rektor noch nicht bekannt

Gökelmann berichtete, dass der Name des möglichen Verwesers für die Schildrainschule noch nicht bekannt sei. Auch das bringe Probleme mit sich, schließlich müsse sich dieser schon jetzt in die Belange der Grundschule einarbeiten.

Das Angebot für Gymnasiallehrer, an der Grundschule zu unterrichten und nach drei Jahren verbeamtet zu werden, sei laut Hellmut Dinkelaker (SPD) nicht stimmig. 400 solcher Stellen sollten im Land geschaffen werden, allerdings gebe es nur „30 bis 40 Referendare, die die Stellen angenommen haben“. Auf Nachfrage im privaten Kreis habe er erfahren, dass das schon „fast moderne Sklaverei“ sei. So müssten die Lehrer einen vollen Lehrauftrag annehmen und zeitglich die Grundschulpädagogik nachholen. Till Haendle (FW), der selbst Rektor der Karlschule ist, betonte, dass im Gemeinderat die Lehrerversorgung nicht entschieden werden könne. „Vieles bleibt aber ungehört“, sagte er in Richtung Stuttgart.