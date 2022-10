Lecker oder lebensgefährlich? Wie man Pilze unterscheidet und wieso Pilz-Apps in der Kritik stehen

Karbolegerling oder Champignon? Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich, der eine ist jedoch schmackhaft, der andere giftig. Pilze sammeln ist momentan im Trend. Besonders jüngere Leute benutzen zum Bestimmen häufig eine „Pilz-App“. Doch kann man sich auf die digitalen Helfer wirklich verlassen? Und was empfehlen Experten für eine erfolgreiche Pilzsuche?

Als Laie einfach loszugehen, Pilze zu pflücken und dann ungeprüft zu verspeisen, das hält Anja Hutmacher, erste Vorsitzende des Vereins für Pilzkunde Tuttlingen, für problematisch. Denn: Es gibt keine allgemeingültigen Regeln, wie man ungenießbare oder giftige Pilze erkennt. „Nur eine genaue Artenkenntnis schützt vor Vergiftung“, erklärt sie.

So gibt es beispielsweise den erwähnten Karbolegerling, der mit seinem weißen Hut und seiner Form dem Champignon zum Verwechseln ähnlich sieht. Der Unterschied: Der Karbolegerling verursacht Magen-Darm-Beschwerden. Auch der Steinpilz hat einen ungenießbaren Doppelgänger: Den Gallenröhrling, der häufig sogar an Stellen wächst, wo es auch Steinpilze gibt. Auch dieser Pilz verursacht Magen-Darm-Beschwerden und ist zudem noch stark bitter. So bitter, „dass er das Pilzgericht auf jeden Fall geschmacklich verdirbt“, erklärt Hutmacher.

Häufig treten Symptome erst nach einiger Zeit auf

„Die Symptome einer Pilzvergiftung können sehr verschieden sein und auch unterschiedlich stark ausfallen“, erklärt Dr. Barbara Bahr, Ärztliche Leiterin der Zentralen Notaufnahme im Klinikum Tuttlingen.

„Hier ist natürlich auch die Menge entscheidend. Erwischt man einen sehr giftigen Pilz, können auch geringe Mengen schnell zum Tod führen“, so die Ärztin. Bei manchen Vergiftungen treten schnell Symptome auf, andere bleiben erst einmal unentdeckt.

Ein Speisepilzsammler, der sich bei der Bestimmung nur von einer App leiten lässt, spielt grob fahrlässig mit seiner Gesundheit. Deutschen Gesellschaft für Mykologie

Im schlimmsten Fall so lange, bis Organe bereits geschädigt sind. Besonders tückisch ist beispielsweise der Grüne Knollenblätterpilz, der dem Champignon ähnlich sieht. Erste Beschwerden treten häufig erst dann auf, wenn die Schädigung der Leber schon weit fortgeschritten ist.

Doch wie lassen sich die Pilze beim Sammeln unterscheiden? Gerade Pilz-Apps stehen aktuell hoch im Kurs. Sie werben damit, Pilze anhand eines Fotos bestimmen zu können.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM), die sich mit der Wissenschaft von Pilzen beschäftigt, birgt das allerdings eher eine Gefahr als einen Vorteil. Man könne einem Pilz schließlich nicht allein an Form oder Farbe ansehen, ob dieser giftig ist. Das spiegelt sich auch in dem Test wider, bei dem die DGfM mehrere der Apps genauer unter die Lupe genommen hat.

Fazit: „Keines der getesteten Produkte kann einen unerfahrenen Anwender sicher durch die verwirrende Vielfalt an Pilzarten und Fruchtkörperformen geleiten, die wir im Wald finden.“

Pilze zu bestimmen sei eine anspruchsvolle Aufgabe, die durch eine App nicht leichter sei. Und weiter: „Ein Speisepilzsammler, der sich bei der Bestimmung nur von einer App leiten lässt, spielt grob fahrlässig mit seiner Gesundheit.“

Hochzeit der Pilzsaison

Wer dennoch sammeln gehen möchte, der hat aktuell sehr gute Chancen auf eine große Ausbeute. „Die größte Artenvielfalt bei den Bodenpilzen gibt es ungefähr ab August oder September, bis zum ersten Frost. Das ist aber sehr stark abhängig von der Witterung. Wenn es zu trocken ist, kann sich das verschieben“, erklärt Pilz-Expertin Hutmacher.

Wer eine große Artenkenntnis besitzt, der findet das ganze Jahr über essbare Pilze – selbst im Winter. Beispielsweise Austernseitling und Samtfußrübling.

Und an welchen Stellen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, Pilze zu finden? „Es kommt darauf an, was für Pilze man finden will“, sagt Hutmacher und erklärt die grobe Unterscheidung: „Auf saurem Boden, wie im Schwarzwald, gibt es eher Steinpilze, Maronen und andere Röhrlinge.

Auf Kalkboden, wie in Tuttlingen, findet man nur auf oberflächenversauertem Boden Steinpilze. Auf Kalk findet man zum Beispiel den Maipilz, den Netztstieligen Hexenröhrling, Anischampignon, Semmelstoppelpilz, Semmelgelben Schleimkopf, Parasol, Reizker oder Schopftintlinge.“ Wer sammelt, darf das allerdings nur in haushaltsüblichen Mengen. Heißt: Ein Kilogramm pro Person und Tag.

Hinweise beim Pilzesammeln

Doch auch bei den essbaren Pilzen gibt es einige Hinweise, die man beachten sollte: „Nie in Plastiktüten sammeln, sondern am besten in einem Korb, wo sie luftig transportiert werden können und sich nicht gegenseitig zerdrücken“, sagt die Expertin. Denn unter falschen Bedingungen können auch genießbare Pilze giftig werden: „Pilzeiweiß zersetzt sich sehr schnell und bei Sammlung und Lagerung in schwitzigem Milieu kann man eine Pilzvergiftung von verdorbenen Pilzen bekommen, so essbar sie vorher auch waren“.

Es komm schätzungsweise einmal in zwei Jahren vor, dass eine Person mit Pilzvergiftung zu uns kommt. Ärztin Barbara Bahr

Außerdem rät die Expertin: Wer Pilze sammelt, sollte im Anschluss den Boden wieder „zumachen“, um das darin befindliche Myzel – den eigentlichen Pilz – nicht zu schädigen. Nach dem Sammeln sollten die Pilze möglichst schnell verarbeitet werden; am besten am gleichen Abend, spätestens aber am nächsten Tag. Und: „Mindestens zehn Minuten kochen und nicht roh essen. Selbst als Speisepilze definierte Pilze können roh giftig sein.“

Wem es nach dem Essen der gesammelten Pilze trotzdem schlecht geht, der sollte ins Krankenhaus gehen. „Empfehlenswert ist es, sich direkt von der Giftnotrufzentrale telefonisch beraten zu lassen“, sagt Barbara Bahr. Für unsere Region steht die Giftnotrufzentrale Freiburg unter 0761/192 40 zur Verfügung.

„Bei uns in der zentralen Notaufnahme in Tuttlingen kommt es schätzungsweise einmal in zwei Jahren vor, dass eine Person mit Pilzvergiftung zu uns kommt. Es ist in jedem Fall sinnvoll, die Reste der verwerteten Pilze ins Krankenhaus mitzunehmen, wenn man diese noch hat“, sagt die Ärztin.

Nicht einfach willkürlich sammeln

Ist man unsicher, kann man gesammelte Pilze auch von einem Pilzsachverständigen kontrollieren lassen, so Hutmacher, die selbst Sachverständige ist. Wichtig sei dabei, die Pilze samt Basis – also den kompletten Pilz mit Fuß – zu sammeln, „weil manche Pilze sich nur dadurch sicher bestimmen lassen“, erklärt sie.

Pilzsachverständige sind besonders geschult und geprüft und können Pilzkörbe nach dem Sammeln begutachten. Gern gesehen ist dabei, wenn Sammler sich beim Sammeln bereits Gedanken gemacht – und nicht einfach wild und unsortiert irgendwelche Pilze mitgenommen haben.