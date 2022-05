Lebenswerk eines Sohnes der Stadt Tuttlingen

Mit einer außergewöhnlichen Ausstellung „Karlheinz Müller – Zeitlose Bilder“ wird ein Sohn dieser Stadt 25 Jahre nach seinem Tod geehrt. Im Beisein zahlreicher Gäste ist sie am Freitag in der Galerie der Stadt Tuttlingen eröffnet worden.

Schon viele namhafte Künstler haben in der Galerie der Stadt Tuttlingen ausgestellt, aber nur wenige dürften eine so enge Beziehung zu unserer Stadt, ihrer Kunstszene, ihrer Geschichte und zur Galerie haben wie Karlheinz Müller, erklärte Erster Bürgermeister Emil Buschle. 25 Jahre nach seinem Tod sei diese Ausstellung ein Anlass, zurückzublicken auf das Wirken eines Menschen, der über viele Jahre die Tuttllinger Kulturszene entscheidend mitgeprägt habe. Sein Tätigkeitsfeld war vielseitig, er habe viele Spuren hinterlassen. In seinem künstlerischen Werk standen die Heimatstadt und die Region im Vordergrund.

„Beim Besuch im Hause von Felicitas und Hermann Storz traf ich auf eine unerwartete Fülle und Qualität eines außergewöhnlichen Lebenswerkes, das zweifellos von großer Bedeutung für die Stadt ist“, erklärte Galerieleiterin Anne-Maria Ehrmann-Schindlbeck bei der Begrüßung der zahlreichen Gäste der Vernissage. Sie dankte der Tochter und dem Schwiegersohn Felicitas und Hermann Storz sowie dem Sohn Klaus Paul Müller, dass sie die Bilder aus ihrem gemeinsamen Besitz als Leihgaben zur Verfügung stellen. Ein prominenter Weggefährte von Karlheinz Müller, der Künstler Udo Braitsch, sozusagen der gute Geist, Experte und Begleiter der Ausstellung, hielt die Einführung. „Keine gewöhnliche Rede, sondern ein Manifest“, erklärte die Galerieleiterin.

„Mit dieser außergewöhnlichen Ausstellung ehren wir einen ungewöhnlichen Künstler“. Mit diesen Worten beginnt der Künstler Udo Braitsch seine Einführung. „Karlheinz Müller verbrachte sein Hiersein zwischen den Polen der materiellen Welt und einer immateriellen Sphäre auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Seine Bilder sind wahrhaftig“. Er war Autodidakt, hat keine Kunstakademie besucht. Wenn ein Künstler die Gnade erfährt, zu einer eigenen Formsprache zu finden, so ist dieser Durchbruch ein Akt seines ureigensten Selbst. „Er hatte ein natürliches Talent, er war begnadet, seine Bilder mussten um ihrer selbst willen gemalt werden, nicht als Ware auf dem Markt, sondern als Manifeste eines schöpferischen Geistes“, so Braitsch.

Der Aquarellist Karlheinz Müller war ein Jäger, der seine Umwelt mit einem wachen Blick durchstreifte. Udo Braitsch sprach über Müllers Mal-Techniken. Seine Bäume sind abstrakte Skulpturen und erzeugen dennoch die Assoziation des Begriffes „Baum“ eindringlich. Dies gilt für die gesamte Formenwelt und er setzt sie in die unterschiedlichsten Bildgattungen ein. So sind in den Etagen der Städtischen Galerie stille Donau-Landschaften, Veduten, mit Figuren belebte Interieurs, Museumsszenen und Kaffeehausbilder, Stadtansichten von Tuttlingen, Bilder vom Stadtbrand und Zirkusbilder ausgestellt.

Es sind Genrebilder, so Braitsch, bisweilen mit historischem Hintergrund, die ein geniales Imaginationsvermögen und geistreiche Phantasie offenbaren. Zu den stillen Landschaften bilden die Figurenbilder einen lebhaft pittoresken Kontrapunkt. Besonders hervor hob Braitsch das „Tuttlinger Haus“, eine verdichtete Ikone für die Stadt. Anhand eines Beispiels „Alte Bäume und Anstalt an einem See“ erklärte Udo Braitsch, dass Karlheinz Müller auch die Stille malen konnte, sie entsprach seinem eher sanften, gelassen-heiteren sensiblen Naturell. „Seine zeitlos schönen Bilder versetzen uns und die Welt in eine feinschwingende Frequenz, die die Welt im Innersten zusammenhält“, so das einfühlsame Fazit von Udo Braitsch.

Die musikalische Umrahmung hatte Moritz Schneider-Strittmatter, Mitglied im Bundesjugendorchester, am Marimbaphon übernommen. Die Ausstellung in der Galerie der Stadt Tuttlingen ist bis zum 19. Juni zu sehen.