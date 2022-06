Lebensretter sollen Klimaretter werden

Die Stadt Tuttlingen beteiligt sich an der Aktion „Klimaretter – Lebensretter“. Menschen, die in Medizinberufen tätig sind, sollen so gezielt für klimafreundliches Engagement gewonnen werden.

Der Gedanke dahinter: Wer in einem medizinischen Beruf oder der Medizintechnikbranche tätig ist, hat das Retten von Leben als Berufsziel. Gleichzeitig bedroht der Klimawandel Leben – Opfer von Naturkatastrophen sind nur ein Beispiel.

„Als Unternehmen aus dem Bereich der Medizintechnik tragen Sie dazu bei, Leben zu retten. Nun suchen wir Lebensretter, die sich auch um den Erhalt der natürlichen Ressourcen und unseres Klimas kümmern“, schreibt OB Michael Beck in einem Brief, der an die 35 größten Medizintechnikunternehmen der Stadt ging. Das Projekt sieht vor, dass Unternehmen eigene Initiativen für den Klimaschutz starten.

Angestoßen wurden die bundesweite Aktion an der Uni Freiburg, Schirmherr ist Weltärztepräsident Prof. Frank Ulrich Montgomery. Sollten sich hierfür mehrere Firmen in der Region finden, strebt die Stadt eine regionale Vernetzung der „Klimaretter“-Unternehmen an. Für Fragen steht Klimaschutzmanager Dieter Schaaf unter 07461 / 99 18 4 und dieter.schaaf@tuttlingen.de zur Verfügung.