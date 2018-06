Lebenshilfe verabschiedet Otto Weihing

Lebenshilfe-Geschäftsführer Otto Weihing geht zum Monatsende in den Ruhestand. Er habe die Lebenshilfe weiterentwickelt und gemeinsam mit dem verstorbenen Verwaltungsratsvorsitzenden Winfried Baumann entscheidend geprägt, erklärte die stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzen-de der Tuttlinger Lebenshilfe, Ursula Munz, in ihrer Laudatio.

Durch selbst entwickelte Vorrichtungen und Maschinen sei es heute möglich, auch komplexe Produkte mit höchster Genauigkeit in der Lebenshilfe-Werkstatt zu fertigen. Das Azubi-Projekt, das es seit 2003 gibt, sei eine gelungene Verbindung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Weihings Ziel sei es immer gewesen, den Menschen mit Behinderungen auf gleicher Augenhöhe zu begegnen.

Sozialdezernent Bernd Mager, der in Vertretung von Landrat Stefan Bär sprach, bescheinigte Otto Weihing, dass er mit Tatkraft und Elan die Lebenshilfe neu erfunden habe. 17 Jahre lang habe er an vorderster Front gestanden, vieles angepackt und umgesetzt. Zahlreiche Vorhaben wie der Bau der Donau-Werkstatt, die Erweiterung der Werkstatt am Paracelsusweg oder das Wohnheim Regenbogen seien in dieser Zeit geschaffen worden. Und mit dem Wohnprojekt in Spaichingen und der Seniorenbetreuung in Tuttlingen stünden noch weitere Bauprojekte an. Weihing habe die Werkstatt innovativ weiterentwickelt und auch eine behindertenfreundliche Maschine erfunden, so Mager.

Der scheidende Geschäftsführer sei ein Mensch, der die Lebenshilfe in Tuttlingen zu dem gemacht habe, was sie heute sei – eine erfolgreiche und bestens vernetzte Einrichtung, erklärte der Erste Bürgermeister Emil Buschle. Für Weihung sei seine Aufgabe bei der Lebenshilfe kein Job, sondern Berufung gewesen.

„Als er vor 17 Jahren ankam, musste er das Schiff Lebenshilfe von stürmischer See in friedliche Gewässer lenken“, sagte Nora Burchartz vom Lebenshilfe-Landesverband. Das sei gelungen. Vieles habe er aufgebaut und gefestigt. Dazu gehöre auch, dass die Frühförderstelle in Trägerschaft der Lebenshilfe geblieben sei.

Ziel erreicht

„Ich habe mein Ziel erreicht, attraktive Arbeitsplätze für behinderte Menschen anbieten zu können“, erklärte Otto Weihing. Der scheidende Geschäftsführer dankte den Firmen, die sich auf die Fertigung mit behinderten Menschen einlassen.

Die behinderten Menschen verabschiedeten ihren „Chef“ mit zwei Theaterstücken. Die Mitarbeiter und der Werkstattrat trugen ein eigens gedichtetes Lied vor. Für die musikalische Umrahmung sorgte Leonard Kossmann am Marimbaphon.