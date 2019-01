Lebenshilfe startet großes Musik-Projekt

Die Lebenshilfe, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, setzt auf Musiklusion: Mit Hilfe des Tuttlinger Musikdesigners Andreas Brand und digitaler Technologie können Menschen mit Behinderung Klangwelten erzeugen und erleben. Nun geht die Einrichtung einen Schritt weiter: Zusammen mit der Musikschule und anderen Bildungseinrichtungen soll auf Augenhöhe musiziert werden.

Brand stellte das Großprojekt beim Neujahrsempfang der Lebenshilfe am Dienstagabend vor. „Jeder ist herzlich willkommen“, sagte der Musikdesigner zu diesem Konzept der Musiklusion, das im November 2020 in ein Konzert in der Stadthalle münden soll. Mithilfe von Touchpads und anderen digitalen Werkzeugen wird es den Bewohnern der Lebenshilfe ermöglicht, Instrumente wie Gitarre, Schlagzeug, Klarinette oder Klavier zu steuern.

Dafür braucht es Geld. Die Einrichtung hat einen Förderantrag in Höhe von 40 000 Euro gestellt. Bei welchem Ministerium, das möchte Brand nicht verraten, aus Angst, sich Chancen zu verderben, wenn er das schon öffentlich macht. Weitere 20 Prozent der Summe muss die Lebenshilfe selbst beisteuern. Dafür gibt es bereits Spenden.

„Ich habe absolute Narrenfreiheit“, sagt Brand auf die Frage, wie er das Musikmachen gestalten will. Er kann sich vorstellen, dass in der Bühnenfassung ein Live-Filmvortrag eingebaut wird, ebenso wie Interagieren mit Tanz, mit Texten und Poesie. Brand: „Alles ist möglich!“ Das sieht er gleichsam als Projektüberschrift. Denn mithilfe neuester Technologie können nicht nur Instrumente gespielt, sondern Klangwelten erzeugt und 3D erlebt werden.

Seit 2017 arbeitet er mit der Lebenshilfe zusammen. In dieser Zeit hat er zusammen mit IKG-Schülern eine Klangwand umgesetzt sowie Musik und Virtual Reality verbunden: Durch speziell entwickelte Software wurden Bewegungen eines Trackers oder Controllers in Klang verwandelt und variiert: Wie klingt es unter Wasser? Wie in der Wüste? Auf einer Rennpiste oder auf dem Mond? Dadurch werde Teilhabe ermöglicht und Selbstwirksamkeit erlebt, erklärt der Musiker.

Unterstützern danke sagen

Der Neujahrsempfang war auch dafür gedacht, den Unterstützern der Lebenshilfe danke zu sagen, wie Geschäftsführer Martin ten Bosch ausführte. Ohne deren Einsatz würden die Bewohner der Einrichtung weniger Lebensqualität erfahren. Ten Bosch zählte die Fahrer auf, die die Beschäftigten zu ihren Arbeitsplätzen in den Werkstätten bringen, ebenso wie die Mitglieder der Hundegruppe, die wöchentlich die Bewohner der Wohnheime besuchen und deren Hunde des Gestreicheltwerdens nicht müde werden.

Projekte wie die Musiklusion müssen finanziert werden. Stellvertretend für viele Spender hob der Geschäftsführer das Engagement Gertrud Egloffs hervor, die seit zehn Jahren unermüdlichen Einsatz zeige. 800 Euro hat sie durch Verkäufe in der Vintage Charity Box an den Adventssamstagen zusammengebracht. Dieses Geld soll verwendet, um ein Disc-Klavier für das Musik-Projekt mitzufinanzieren.

Wohnheim-Umbau angehen

Ansonsten wird das Jahr von Umbauarbeiten geprägt sein, wie ten Bosch am Rande des Empfangs erwähnte. Das Wohnheim im Paracelsusweg 11, Baujahr 2004, wird umgestaltet. Für die 24 Bewohner bedeutet das, dass die Wohngruppen in vier kleinere Wohngemeinschaften sowie eine Zweier-Wohneinheit umgebaut werden. Start der Arbeiten ist im Februar, die Bauzeit wird rund vier Monate dauern und im laufenden Betrieb stattfinden. Die Bewohner werden zeitweise in anderen Wohnheimen unterkommen. Die Kosten betragen rund 400 000 Euro. Ziel des Umbaus ist es, Wohngruppenkonzepte mit einer Mindestgröße von 16 Quadratmeter pro Bewohner umsetzen zu können. Das schreibt die Landesheimbauverordnung vor, die bis 1. September dieses Jahres umgesetzt sein soll.