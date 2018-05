Lebenshilfe dankt Ehrenamtlichen

Die Lebenshilfe Tuttlingen hat sich im Rahmen ihres Neujahrsempfang in den Räumlichkeiten der Honbergwerkstatt bei rund 100 Ehrenamtlichen und Unterstützern für ihr soziales Engagement bei der Lebenshilfe bedankt.

„Eine Stunde Zeit füreinander“ sei das Motto vieler ehrenamtlichen Aktivitäten. Eine Stunde könne man gut in den Tagesablauf einbauen, alles, was darüber hinaus gehe, gestalte sich oft als Herausforderung. Die Bereitschaft, sich einzusetzen und dies dauerhaft und mit Begeisterung zu tun, sei das schönste Geschenk, das man einem anderen Menschen machen könne.

„Ich freue mich tagtäglich wie freundlich und reibungslos die Fahrdienste funktionieren, und wie durch die ehrenamtliche Unterstützung Freizeitaktivitäten für Menschen mit Beeinträchtigung ermöglicht werden“, so Lebenshilfe-Geschäftsführer Martin ten Bosch. Bei Musik, Getränken und kleinen Häppchen trafen sich die vielen freiwillig Engagierten im Speisesaal der Lebenshilfe, mit dabei die Mitglieder des Verwaltungsrates wie auch Marianne Hügel, die Martin ten Bosch als „Ehrenamtliche der ersten Stunde“ besonders mit einem Blumenstrauß auszeichnete. Sie war bereits Gründungsmitglied der Lebenshilfe Tuttlingen und ist seit der Gründung ununterbrochen für die Lebenshilfe aktiv und sei damit ein gutes Beispiel für ein langjähriges ehrenamtliches Engagement.

Spontan einen Döner essen gehen, Shopping in der schönen Altstadt mit Kopfsteinpflaster, Kino mit Freunden, all diese Unternehmungen, die für viele alltäglich sind, würden für Menschen mit Beeinträchtigung oft eine unüberwindbare Hürde darstellen. Durch Menschen, die soziale Verantwortung, ob im Ehrenamt oder beruflich übernehmen, so hieß es weiter, könnten Menschen mit Beeinträchtigung oftmals erst teilhaben an der Gesellschaft, zum Beispiel durch den Fahrdienst in die Werkstatt, um überhaupt zur Arbeit zu gelangen, oder bei einem gemeinsamen Konzertbesuch, der diesen Personen sonst nicht möglich wäre.

„Wenn Sie eine Freizeitaktivität mit beeinträchtigten Menschen planen“, so der Geschäftsführer der Lebenshilfe weiter, „müssen die Fahrdienste organisiert, die Barrierefreiheit des geplanten Ausflugsziels überprüft werden, Fragen wie etwa: Liegt die Toilette einen Stock tiefer oder der Konzertsaal einen Stock höher, geklärt werden... Sie merken schon mit der Spontanität wird es da oft schwierig.“

„Was uns täglich zu Teil wird“, so ten Bosch, „und was wir zu Teil werden lassen im Umgang mit beeinträchtigten Menschen, ist das Gefühl, etwas bewegen zu können. Wir bewegen und werden bewegt.“