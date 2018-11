Lebenshilfe baut Wohnheim um

Derzeit hat die Tuttlinger Behindertenhilfeeinrichtung Lebenshilfe 507 Mitglieder. Das entspreche einem leichten Rückgang, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende Frank-Karsten Willer bei der Mitgliederversammlung. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Im kommenden Jahr werde die Lebenshilfe demnach vor allem der Umbau eines Wohnheims beschäftigen.

Der Lebenshilfe-Geschäftsführer Martin ten Bosch gab auf der jüngsten Mitgliederversammlung einenÜberblick über neue Entwicklungen. Zum einen sei das Wäschewerk nun nach außen geöffnet worden, sodass nun auch Wäsche von Kunden außerhalb der Lebenshilfe dort angenommen werde. Auf eine sehr positive Resonanz sei die Aktion „Perfect match“ gestoßen, bei der Menschen mit Beeinträchtigungen an ihrem Außenarbeitsplatz in den Firmen vorgestellt werden. Zwischenzeitlich gebe es einige Firmen, die für Menschen mit Beeinträchtigungen Außenarbeitsplätze anbieten würden.

Erst drei Tage vor der Mitgliederversammlung wurde das zehnjährige Bestehen in der Kantine des Landratsamtes gefeiert, die von Lebenshilfe-Mitarbeitern und Beschäftigten der Lebenshilfe bewirtet wird. Weiter hieß es, im vergangenen Jahr habe es erstmalig ein Werkstattkonzert ebenso wie einen Neujahrsempfang für die ehrenamtlich Engagierten bei der Lebenshilfe gegeben.

Wohnheim wird umgebaut

Im kommenden Jahr soll das Wohnheim Regenbogen umgebaut werden, um den Anforderungen der Landesheimbauverordnung gerecht zu werden. Dabei sollen laut der Pressemitteilung auch weitere Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Der Umbau des Wohnheims wird im laufenden Betrieb stattfinden. Gemeinsam mit der Lebenshilfe Rottweil wird für Angehörige im Februar eine Veranstaltung zum Bundesteilhabegesetz mit dem Landesgeschäftsführer der Lebenshilfe, Ingo Pezina, in Rottweil stattfinden. Beschlossen wurde laut der Pressemitteilung von der Mitgliederversammlung eine Satzungsänderung, die vorsieht, mehr Aufgaben vom Verwaltungsrat an den Vorstand zu übertragen. Außerdem sollen künftig mindestens drei und höchstens sieben Verwaltungsräte dem Verwaltungsrat angehören. Das Ziel sei auch in Zukunft, dass der Verwaltungsrat möglichst sieben Mitglieder habe, wenn genügend Kandidaten gefunden werden können, so Willer laut Pressemitteilung.

Wahlen im kommenden Jahr

Derzeit besteht der Verwaltungsrat aus nur sechs Mitgliedern, da Winfried Wössner aus privaten Gründen aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist. Er wurde vom Vorsitzenden Willer mit einem Geschenkkorb verabschiedet. Im kommenden Jahr finden laut der Pressemitteilung des Lebenshilfe wieder turnusgemäß Wahlen statt.