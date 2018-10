LBU benennt Arbeitsgruppen

In Vorbereitung für die Kommunalwahlen im mai des kommenden Jahres hat das letzte LBU-Plenum mit 35 Personen erstmals im vollbesetzten Stiefels Buchladen statt gefunden. Gemeinderätin Katja Rommelspacher stellte dabei die Ergebnisse aus dem neugegründeten Arbeitskreis „Verkehr“ der LBU vor.

Der Punkt „Gefährdung der Kinder“ in den Bereichen der Kindergärten und Grundschulen wurde ebenso thematisiert wie auch die Idee einer Aktion „Schulbus“, bei der Eltern oder ältere Schüler jüngere Schüler abholen und mit ihnen gemeinsam in die Schule laufen sollen. Die LBU fordert Tempo 30 vor allen Schulen und Kindergärten und wird dies politisch in den Gremien weiter verfolgen.

Der Busverkehr zwischen Nendingen und Tuttlingen wurde von Anwesenden als schlecht angemahnt, vor allem der Anschluss an den Bahnverkehr in Tuttlingen. Allgemein angemerkt wurde auch, dass sich die Politik mehr dem Thema „Verkehrsprobleme“ annehmen muss und mehr trauen sollte. „Tabuthemen“ wie der Vorrang des ÖPNV oder das Parken in einer immer noch autoaffinen Gesellschaft müssten dringend behandelt werden. Auch das das Carsharing möchte die LBU wieder auf die kommunalpolitische Agenda setzten.

Zudem erfolgte die Besetzung der Arbeitsgruppen, die ein Wahlprogramm erarbeiten werden. Diese sind: Innenstadt: Wohnen Handel, Fair Trade, Sicherheit, Sauberkeit, Lebensqualität, Tourismus, Landesgartenschau (verantwortlich: Uwe Schwarzkopf); Mobilität, Verkehrsreduzierung, Parken, Fuß- und Radverkehr, ÖPNV, E-Mobilität, Mobil im Alter (verantworten Katja Rommelspacher und Ulrike Martin): Umwelt, Flächenverbrauch, Landwirtschaft, Klimaschutz, Naturschutz, Energiewende, Artenschutz, Donau (verantwortlich Bodo Kreidler und Hans-Martin Schwarz). Auch die Arbeitsgruppen Soziales, Integration/Flucht und Gerechtigkeit, Senioren, Jugend, Ärzteversorgung, Kinderbetreuung, Gleichstellung, freie Träger, Armut, Vereine, Gemeinwohlökonomie sowie für Bildung und Kultur, Schulen, Neubau Gymnasien, Inklusion, Kultureinrichtungen, Jugendkunstschule, Jugendmusikschule, Erinnerungskultur, Sport wurden gegründet.

Ebenso wird das Thema Finanzen, Wirtschaft, Steuerpolitik, Gemeinwohlökonomie, Digitalisierung in einer AG gebündelt. Hans-Martin Schwarz kümmert sich mit weiteren Interessierten hierbei um das Finanz- und Steuerthema, weitere Fachleute um die Digitalisierung.