Lauftreff der Tuttlinger Sportfreunde erhält Bestnote

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat der Abteilung Lauftreff der Tuttlinger Sportfreunde (TSF) jüngst das Zertifikat „SEHR GUT“ erteilt. Für diese Auszeichnung musste der größte Lauftreff im Landkreis Tuttlingen mit seinen rund 150 Mitgliedern in der Abteilung und elf Laufbetreuerinnen und Laufbetreuern vielfältige Bedingungen des Verbands vorweisen und bestimmte Leistungen erfüllen. Unter anderem mussten die Sportfreunde Angebote zur Prävention und für Familien nachweisen, genauso öffentlichkeitswirksame Aktionen.

Im Fokus steht bei dieser DLV-Richtlinie aber die Betreuung, insbesondere für Anfänger. „Einen großen Anteil an dieser Bestnote haben vor allem unsere Laufbetreuerinnen und Laufbetreuer, die viele Lehrgänge rund ums Thema Laufen und Walken besuchen, sich ständig in ihrer Freizeit fortbilden und somit das Training hervorragend leiten können. Sie stehen damit bei jeder Übungseinheit unseren Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite“, lobt der Lauftreff-Abteilungsleiter Albrecht Mattes, der neben seinem Vereinskollegen Hubert Reizner sogar die Trainer-C-Lizenz besitzt. Mattes weiß diese Fachkompetenz seiner Betreuerinnen und Betreuer zu schätzen und hob die Wichtigkeit hervor: „Da wir im Landkreis ein zentraler und großer Lauftreff sind, sind wir auch häufig bei Laufanfängern, Wiedereinsteigern oder bei Sportlern, die in der Gesellschaft laufen möchten, die Anlaufstelle Nummer eins in der Region. Deshalb stoßen nahezu wöchentlich immer wieder neue Gesichter zu uns – und die gilt es gut zu betreuen. Deshalb ist für unsere Abteilung eine qualitativ gute Betreuung sehr wichtig.“

Das DLV-TREFF-Zertifikat „SEHR GUT“ ist bis Ende 2024 gültig. Die Verantwortlichen des deutschen Leichtathletikverbands gratulierten dem TSF-Lauftreff zu dieser besonderen Qualität.