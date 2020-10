Lauf des SV Bubsheim ist kaum zu stoppen

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald musste am zehnten Spieltag aufgrund von einem Corona-Fall die Partie SpVgg Bochingen gegen den FV Kickers Lauterbach abgesetzt werden. Mit einem mühevollen 3:2-Sieg beim Schlusslicht SV Gosheim konnte der FSV Denkingen seine Spitzenposition verteidigen. Der SV Villingendorf (4:0 gegen den SC Wellendingen) rückte auf den zweiten Platz vor, weil der bisherige Zweite SG Deißlingen/Lauffen bei der SG Böhringen/Dietingen nicht über ein 1:1 hinaus kam. Dagegen bleibt der SV Bubsheim weiter in der Erfolgsspur und gewann das Verfolgerduell gegen die FSV Schwenningen mit 3:1. Der SV Renquishausen musste sich gegen den SV Winzeln mit einem 3:3-Unentschieden zufrieden geben.

SV Bubsheim – FSV Schwenningen 3:1 (0:1). - Tore: 0:1 (42.) Ömer Bulut, 1:1 (51.) Ertan Tasdemirci, 2:1 (76.) Patrick Schneider, 3:1 (90.+4) Daniel Geisel. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Haojun Zhuo (Tübingen). In einem hart umkämpften Spiel zeigten auch die Gäste trotz der Niederlage, dass sie in dieser Saison zurecht weit vorne in der Tabelle zu finden sind. „Was uns heute gefehlt hat, war die Zielstrebigkeit im letzten Drittel“, sah FSV-Coach Almir Smakovic einen Hauptgrund für die Niederlage. Dagegen war SVB-Spielertrainer Paul Ratke mit der Leistung seiner Mannschaft vor allem nach der Pause sehr zufrieden. „Mein Team hat sich vom Rückstand kurz vor der Pause nicht beeindrucken lassen, hat weiter gut nach vorn gespielt und verdient gewonnen“, konstatierte Ratke. Bubsheim war insgesamt torgefährlicher, scheiterte vor dem Führungstreffer von Ömer Bulut gleich dreimal am gut haltenden FSV-Torhüter Samir Smakovic. Sechs Minuten nach der Pause war es aber dann doch soweit, als Ertan Tasdemirci nach einem Freistoß von Emre Karadag per Kopf zum 1:1-Ausgleich traf. Danach haderten die Gäste mit dem Schiedsrichter, weil dieser ein angebliches Foulspiel im SVB-Strafraum nicht ahndete. Obwohl Schwenningen auch danach weiter gut dagegen hielt, fehlte ihnen der Zug zum Tor. Diesen entwickelten aber die Gastgeber und erzielten durch Patrick Schneider (76.) das 2:1. Nachdem die Gastgeber in der Schlussphase zunächst eine gute Kontermöglichkeit ungenutzt gelassen hatten, klappte es in der Nachspielzeit dann doch noch. Nach einem Eckball für die Gäste konterte Bubsheim. Dabei schickte Marvin Moser Torjäger Daniel Geisel auf die Reise, der eiskalt zum vielumjubelten 3:1 traf.

SV Gosheim – FSV Denkingen 2:3 (1:2). - Tore: 0:1 (8.) Maxim Diez, 1:1 (45.) Adem Sari (Elfmeter), 1:2 (48.) Heiko Klumpp, 2:2 (61.) Adem Sari (Elfmeter), 2:3 (90.+2) Timo Klumpp. - Zuschauer: 250. - Schiedsrichter: Robin Bosch (Hallwangen). - Gelb-Rote Karte für Markus Gerstner (80./Denkingen) „Gosheim hat heute nicht gespielt wie ein Tabellenletzter. Sie haben uns alles abverlangt und hätten einen Punktgewinn verdient gehabt“, sagte Marc Maquart, Spielertrainer des FSV Denkingen. Die Gäste hatten den besseren Start, erzielten früh den Führungstreffer, verpassten es danach aufgrund guter Torchancen, die Führung weiter auszubauen. Doch die Gastgeber kämpften sich in die Partie, erzielten fast mit dem Pausenpfiff das 1:1. Auch im zweiten Spielabschnitt gelang den Gästen schnell der erneute Führungstreffer. Aber Gosheim gestaltete das Geschehen ausgeglichen, erzielte erneut per Elfmeter den Ausgleichstreffer. Danach ging es hin und her, wobei die Gäste durch eine Ampelkarte für Torhüter Markus Gerstner (80.) in Unterzahl gerieten. Doch Feldspieler David Benne, der für Gerstner fortan das Tor hütete, verhinderte gegen Jan Seemann und Adem Sari den Führungstreffer des SVG. In der Nachspielzeit konterten die Gäste eiskalt, erzielten durch Torjäger Klumpp den 3:2-Siegtreffer.

SV Renquishausen – SV Winzeln 3:3 (3:3). - Tore: 0:1 (8.) Adrian Heim, 1:1 (14.) Marius Butz, 1:2 (27.) Tim Ziegler, 2:2 (32.) Marius Butz, 3:2 (40.) Jonas Rack, 3:3 (44.) Niklas Sohmer. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Markus Straub (Straßberg). Die Zuschauer sahen ein unterhaltsames Spiel, bei dem beide Teams nach dem Schlusspfiff nicht so recht einordnen konnten, ob sie mit der Punkteteilung zufrieden sein können. Für die Gastgeber wäre aufgrund des zweiten Durchgangs ein Sieg eher möglich gewesen, weil Jonas Rack und Ruben Grießhaber mit zwei Aluminiumtreffern Schusspech hatten. Vor der Pause gingen die Gäste zwei Mal in Führung, sodass sie nach 27 Minuten 2:1 führten. Doch Marius Butz glich mit seinen Saisontreffern elf und zwölf aus, bevor Jonas Rack mit einem Kopfball den SVR erstmals in Führung brachte. Niklas Sohmer glich diese noch vor der Halbzeit aus.

Die weiteren Partien:

SV Villingendorf – SC Wellendingen 4:0 (2:0). - Tore: 1:0 (15.) Denis Kimmich, 2:0 (43.) Sascha Bader (Eigentor), 3:0 (61.) Marc Müller, 4:0 (90.) Vincent Krüger. - Zuschauer: 180. - Schiedsrichter: Ahmet Nacar (Offenburg).

SG Böhringen/Dietingen – SG Deißlingen/Lauffen 1:1 (1:1). - Tore: 0:1 (15.) Daniel Matt, 1:1 (35.) Volker Schneider. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Sebastian Haug (Loßburg).

SG Bösingen II/Beffendorf – SV Zimmern II 4:0 (0:0). - Tore: 1:0 (63.) Marco Rapp, 2:0 (69.), 3:0 (77./Elfmeter) beide Benedikt Bantle, 4:0 (87.) David Kopf. - Zuschauer: 90. - Schiedsrichter: Kevin Fach (Oberkollbach). - Gelb-Rote Karte für Thibaud Natschke (76./SVZ).

SG 08 Schramberg/SV Sulgen – FV 08 Rottweil 2:7 (0:3). - Tore: 0:1 (14.) Simon Kläger, 0:2 (25.) Kevin Garcia, 0:3 (39.) Arber Krasniqi, 1:3 (50.), 1:4 (65.) Simon Kläger, 2:4 (71.), 2:5 (79.) Raoul Fischer, 2:6 (84.) Daniel Kläger, 2:7 (89.) David Mieszala. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Rainer Scheel (Balingen). - Besondere Vorkommnisse: In der Schlussphase erhielten zwei SG-Spieler eine Rote und eine Gelb-Rote Karte.