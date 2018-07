Lastwagen verliert Ladung - gravierende Verkehrsbehinderungen

Von Deutsche Presse-Agentur

Mit einer hohen Zahl an Zecken steigt im Südwesten auch das Risiko, an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) zu erkranken. „Sommerliche Temperaturen und Niederschläge in den letzten Wochen haben zu idealen Bedingungen für Zecken geführt“, teilte das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg mit. Die Tiere seien dadurch aktiver und hätten sich stärker vermehrt — und damit sei auch die Zahl der Zecken gestiegen, die das FSME-Virus in sich tragen.

Innerhalb des ersten Halbjahres wurden 99 FSME-Erkrankungen in Baden-Württemberg gemeldet.