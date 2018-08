Lars Czerwonka trifft zum 1:0

Im letzten Vorbereitungsspiel vor dem internationalen Fußball-U19-Turnier am Wochenende (3. bis 5. August) in Oberndorf haben sich das Team Schwarzwald und Landesliga-Aufsteiger FV 08 Rottweil 2:2 getrennt.

Vor rund 150 Zuschauern im Rahmen des Vier-Dörfer-Turniers in Herrenzimmern zeigten beide Mannschaften, bei beinahe unerträglichen Temperaturen (über 30 Grad), eine ordentliche Partie. Das Team Schwarzwald startete zielstrebig, versuchte das Spiel gleich in die Hand zu nehmen. Die erste gute Gelegenheit bot sich aber dem FV 08 Rottweil, als ein verdeckter Schuss am Innenpfosten landete. Auf der Gegenseite vergab Harut Arutunjan zweimal in Folge allein vor Rottweils Torhüter Marijan Huljic.

Die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung gelang dem aus Immendingen stammenden Lars Czerwonka (SV Zimmern), der eine gelungene Kombination nach knapp einer halben Stunde zum 1:0 für das Team Schwarzwald abschloss. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel dann der überraschende Ausgleich, als Rottweils Stürmer Johannes Wenzler bei einem Abwehrversuch angeschossen wurde und der Ball zum 1:1 im Netz landete.

Nach der Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. In der 65. Minute brachte Enrico Huss (TSG Balingen) mit einem Kopfballtreffer die U19 beim 2:1 erneut in Führung. In der Nachspielzeit gelang wieder Wenzler mit einem Rechtsschuss der 2:2-Ausgleich für Rottweil.

„Wir hatten sicherlich mehr Torchancen. Jeweils in der Nachspielzeit beider Hälften bekommen wir dann vermeidbare Gegentreffer. Dies müssen wir im Hinblick auf das Turnier in Oberndorf unbedingt abstellen“, betonte Rolf Schumpp vom Trainerteam der U19-Auswahl.