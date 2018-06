Nein, nein, versichert Michael Ungethüm, „langweilig war es mir nicht“. Auch wenn der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Aesculap AG seinen zweifelsohne stressigen Job vor viereinhalb Jahren aufgab und in den Ruhestand trat, an Aufgaben fehlt es ihm nicht. Zwei Bücher hat er seit 2009 veröffentlicht. Er engagiert sich in Stiftungen, allen voran natürlich in seiner eigenen. Er setzt sich für die Hochschulen ein, für den Campus in Tuttlingen ebenso wie für die Musikhochschule in Trossingen. Wie nebenbei steht er seinem ehemaligen Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite – und auch wenn es darum geht, eine Lesepatenschaft der Schwäbischen Zeitung in einer Schule zu übernehmen, sagt er nicht nein.

Dass dieser Mann, der sich selbst einen „Bürger der Gesellschaft“ nennt, am Sonntag, 8. September, 70Jahre alt wird, ist kaum zu glauben. Und dass er diesen Geburtstag einmal im beschaulichen Tuttlingen feiern würde, hätte er vor 40 Jahren wohl selbst nicht geglaubt.

Perfekte Kombination

Mitte 30 war Michael Ungethüm, als er in den 1970er-Jahren nach Tuttlingen kam. Aesculap hatte ihn ins Unternehmen geholt, als stellvertretendes Vorstandsmitglied für den Bereich Forschung und Entwicklung. Wahrscheinlich deshalb, weil der gebürtige Oberbayer die klassischen Tugenden der Medizintechnik, das Wissen auf dem technischen wie auch auf medizinischem Gebiet, so perfekt kombinierte.

Nach einer Schlosserlehre und dem Abitur auf dem zweiten Bildungsweg entschied sich Ungethüm für ein Maschinenbaustudium an der Technischen Universität München. Später promovierte er an der Technischen Hochschule Aachen, die Habilitation aber absolvierte er an der medizinischen Fakultät München. Gelenkprothesen für Hüfte und Knie – das war damals sein Fachgebiet, und das sollte es auch bei Aesculap bleiben.

Dabei hätte sich Ungethüm auch mit der sicheren Beamtenstelle anfreunden können, die ihm „unschätzbare Freiheit“ in der Forschung garantiert hätte. Es sei keine Entscheidung aus Kalkül gewesen, sagt der Schriftsteller Martin Walser in seiner Rede im April 2009, als Ungethüms erstes Buch „Verantwortung für das Ganze“ vorgestellt wird. „In dieser Entscheidung“, sagt Walser, „findet er zu sich selbst.“

Aesculap und Ungethüm – das passte von Anfang an zusammen. Um die Gelenk-Endoprothetik kümmerte er sich zuerst, baute eine ganze Sparte auf, bezeichnet sie heute als seinen ersten Meilenstein: „120000 Menschen erhalten jährlich eine Hüft- oder Knieprothese aus unserem Haus.“

Dann der Einstieg in die regenerative Medizin. Als einen „Paradigmenwechsel“ beschreibt Ungethüm diese Entwicklung: „Weg vom Metall, hin zur Biologisierung.“ Und wenn er sich noch einen dritten Meilensteinen seiner Karriere aussuchen müsste, ist es das Aesculapium. Die zentrale Stelle bündelt nicht nur alle Fortbildungsveranstaltungen für Fachleute rund um die operative Medizin, sie „bindet Kunden an unser Haus“.

Michael Ungethüm bewegte zweifelsohne viel bei Aesculap und blieb dabei doch immer bodenständig. Es habe ihm geholfen, dass er aus einfachen Verhältnissen komme, sagte er einmal unserer Zeitung. „Deshalb weiß ich, dass alles, was ich heute habe, mit harter Arbeit verbunden ist.“ Vielleicht schaffte er es auch deshalb, in den Verhandlungen mit Gewerkschaften als harter, aber fairer Partner bekannt zu sein. „Für ihn waren wir Partner, die sich in den Dienst der Sache stellen – nur mit anderen Sichtweisen“, so beschrieb es der ehemalige Betriebsratsvorsitzende von Aesculap, Ekkehard Rist.

Beständigkeit, Verlässlichkeit, Zielstrebigkeit. All das zeichnete Ungethüm als Chef aus, und doch, das versicherte er bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand, „ist mir bewusst, dass es ein Leben nach Aesculap gibt“. Da ist er jetzt angekommen, im Leben danach – und da fühlt er sich immer noch wohl.