Langjährige Vorstandsmitglieder wurden geehrt

Die jährliche Mitgliederversammlung des Vereins für Betreuung im Landkreis Tuttlingen e.V. wurde in diesem Jahr vom stellvertretenden Vorsitzenden Bernd Mager, Sozialdezernent im Landkreis Tuttlingen, in Vertretung des Vorsitzenden Eberhard Fricker geleitet. In seiner Begrüßungsrede betonte Herr Mager im Sitzungssaal des Landratsamtes vor rund 25 Mitgliedern, dass die Hauptaufgabe des Vereins sei, ehrenamtliche Betreuer zu begleiten und zu unterstützen. Herr Mager bedankte sich bei den ehrenamtlichen Betreuern für ihre sehr wichtige und herausfordernde Arbeit, bei der Geschäftsführerin Frau Kathrin Götze sowie bei den festangestellten Mitarbeitern des Vereins. Als zweiten Tagesordnungspunkt stellte Herr Mager den Hospizverein am Dreifaltigkeitsberg e.V. vor.

Im Anschluss berichtete die Geschäftsführerin Frau Kathrin Götze aus dem Jahr 2021. Der Kassierer Herr Thomas Quarleiter registrierte zum abgelaufenen Geschäftsjahr in der Kasse ein positives Jahresergebnis. Die Einnahmen aus Betreuungen allein würden jedoch den Aufwand der gesamten Kosten nicht decken. Umso dankbarer ist der Verein für die großzügige jährliche Spende der Kreissparkasse Tuttlingen und des Zuschusses des Landkreises.

Die Geschäftsführerin Frau Götze ehrte als besondere Anerkennung drei langjährige Vorstandsmitglieder für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Der Vorsitzender Herr Eberhard Fricker und der Stellvertreter Herr Bernd Mager wurden für 20-jährigen Vorsitz geehrt. Der Schriftführer Herr Franz Dreyer wurde für 15 Jahre im Vorstand geehrt.

Die Querschnittsbeauftragte des Vereins; Frau Ulrike Bucher ehrte sieben langjährige ehrenamtliche Betreuer (10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre und 28 Jahre). Zudem begrüßte Frau Bucher sieben neue Mitglieder, die eine ehrenamtliche Betreuung übernommen haben. Ab 1. Januar 2023 stehen für den Verein Veränderungen aufgrund des dann in Kraft tretenden Betreuungsorganisationsgesetzes an. Die Qualität der ehrenamtlichen Betreuung und auch die Anerkennung in der Gesellschaft für diese wertvolle und wichtige Arbeit wird somit gestärkt. Der Verein im Landkreis Tuttlingen e.V. bietet für ihre Mitglieder noch in diesem Jahr gebührenfreie Vorträge und Fortbildungen an.

Bei Interesse können Sie sich gerne an Frau Ulrike Bucher unter der Telefonnummer 07461/969708-16 wenden. Weitere Infos finden Sie auch unter www.vereinbetreuung-tut.de.